Кабмин ввел гранты на хранилища для овощей и фруктов и компенсации за поврежденные посевы - Свириденко

$43.180.08
50.320.20
ukenru
11:49 • 1544 просмотра
В Минэкономики определили потребность в импорте газа для прохождения зимы: о чем идет речь
Эксклюзив
11:29 • 6432 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
11:14 • 1850 просмотра
Генштаб подтвердил поражение нефтяного терминала "Таманьнефтегаз" и ПВО противника
10:59 • 6276 просмотра
Трамп заявил об урегулировании 8 войн и считает, "что скоро будет еще одна"
07:31 • 12157 просмотра
"Мы подошли к концу": посланник Трампа Уиткофф перед визитом в москву заявил о значительном прогрессе в мирных переговорах
Эксклюзив
07:01 • 18756 просмотра
Курс под контролем НБУ: что стоит за январскими скачками доллара и евро
21 января, 22:20 • 25971 просмотра
Украинская делегация провела в Давосе встречу с Виткоффом и Кушнером перед их поездкой в москву - Умеров
21 января, 19:21 • 41003 просмотра
ЦИК предлагает 6-месячный переходный период между окончанием военного положения и стартом выборов
21 января, 15:14 • 39457 просмотра
Зеленский планирует отправиться в Давос на встречу с Трампом в четверг - СМИ
21 января, 14:44 • 64233 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Нефтяной рынок оживает: цены растут после отказа Трампа от пошлин против Европы22 января, 04:58 • 8742 просмотра
Плюс 1070 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага на 22 январяPhoto22 января, 05:06 • 14290 просмотра
Сегодня Трамп инициирует подписание устава "Совета мира" в Давосе, несмотря на скепсис союзников22 января, 05:36 • 28211 просмотра
Командование РФ перебрасывает элитные подразделения с фронта для защиты Крыма - АТЕШ22 января, 05:49 • 15493 просмотра
Троих украинцев освободили из незаконного содержания в Венесуэле - МИДPhoto22 января, 06:26 • 12745 просмотра
публикации
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
11:29 • 6416 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко10:28 • 6870 просмотра
Дипломатия Стивена Виткоффа: хронология всех встреч с путиным и подготовка к новой21 января, 14:44 • 64228 просмотра
Новая оборонная архитектура Европы: способна ли Европа создать собственный оборонный альянс и какова будет роль Украины
Эксклюзив
21 января, 12:43 • 56680 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 56600 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Марк Рютте
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Кривой Рог
Давос
Днепропетровская область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 20745 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 18192 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 18890 просмотра
Все, что нужно знать о знаке зодиака Водолей21 января, 12:13 • 56600 просмотра
Spotify тестирует функцию синхронизации аудиокниг с бумажными изданиями21 января, 06:46 • 37645 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Фокс Ньюс

Кабмин ввел гранты на хранилища для овощей и фруктов и компенсации за поврежденные посевы - Свириденко

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Кабинет Министров Украины принял решение о поддержке агропроизводителей, введя гранты на строительство овоще- и фруктохранилищ. Также усовершенствован механизм компенсации за поврежденные посевы на прифронтовых территориях.

Кабмин ввел гранты на хранилища для овощей и фруктов и компенсации за поврежденные посевы - Свириденко

Кабинет министров Украины принял ряд решений для поддержки агропроизводителей, от которых напрямую зависит продовольственная безопасность государства в условиях полномасштабной войны. Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

По ее словам, во время аграрного заседания правительства были согласованы два ключевых направления государственной поддержки.

Первым решением введено новое направление грантовой поддержки для агропроизводителей - строительство овощехранилищ и фруктохранилищ. Отныне предприниматели смогут получить государственные гранты на возведение новых хранилищ вместимостью от 3 тысяч тонн при условии создания рабочих мест.

Государство будет покрывать до 30% стоимости строительства, но не более 20 млн грн, при условии софинансирования со стороны получателя гранта.

Для прифронтовых регионов предусмотрены льготные условия. В частности, государство сможет компенсировать до 50% стоимости строительства, если предприятие:

  • расположено на территориях активных или возможных боевых действий;
    • имеет в собственности 80% земельных участков на временно оккупированных территориях.

      Вторым решением правительство усовершенствовало механизм компенсации за поврежденные посевы на прифронтовых территориях. Получить государственную поддержку смогут аграрии, работающие на территориях активных или возможных боевых действий и понесшие потери в результате войны или сложных погодных условий.

      Размер компенсации составит до 4 700 грн за гектар поврежденных посевов, но не более чем за 2 тысячи гектаров одному хозяйству.

      Как подчеркнула Юлия Свириденко, адресная поддержка позволит аграриям сохранить производство и продолжить работу в чрезвычайно сложных условиях.

      Оба решения - это инвестиция в продовольственную безопасность государства. Они дадут аграриям возможность лучше планировать производство и будут способствовать экономической активности общин, в частности вблизи линии фронта

      - отметила премьер-министр.

      У Украины достаточно продовольствия и есть план по пунктам питания при необходимости - Свириденко20.01.26, 15:44 • 2626 просмотров

      Андрей Тимощенков

      ОбществоЭкономикаАгроновости
      Государственный бюджет
      Кабинет Министров Украины
      Военное положение
      Война в Украине
      Юлия Свириденко
      Украина