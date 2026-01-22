Кабмин ввел гранты на хранилища для овощей и фруктов и компенсации за поврежденные посевы - Свириденко

Кабинет министров Украины принял ряд решений для поддержки агропроизводителей, от которых напрямую зависит продовольственная безопасность государства в условиях полномасштабной войны. Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко, передает УНН.

Детали

По ее словам, во время аграрного заседания правительства были согласованы два ключевых направления государственной поддержки.

Первым решением введено новое направление грантовой поддержки для агропроизводителей - строительство овощехранилищ и фруктохранилищ. Отныне предприниматели смогут получить государственные гранты на возведение новых хранилищ вместимостью от 3 тысяч тонн при условии создания рабочих мест.

Государство будет покрывать до 30% стоимости строительства, но не более 20 млн грн, при условии софинансирования со стороны получателя гранта.

Для прифронтовых регионов предусмотрены льготные условия. В частности, государство сможет компенсировать до 50% стоимости строительства, если предприятие:

расположено на территориях активных или возможных боевых действий;

имеет в собственности 80% земельных участков на временно оккупированных территориях.

Вторым решением правительство усовершенствовало механизм компенсации за поврежденные посевы на прифронтовых территориях. Получить государственную поддержку смогут аграрии, работающие на территориях активных или возможных боевых действий и понесшие потери в результате войны или сложных погодных условий.

Размер компенсации составит до 4 700 грн за гектар поврежденных посевов, но не более чем за 2 тысячи гектаров одному хозяйству.

Как подчеркнула Юлия Свириденко, адресная поддержка позволит аграриям сохранить производство и продолжить работу в чрезвычайно сложных условиях.

Оба решения - это инвестиция в продовольственную безопасность государства. Они дадут аграриям возможность лучше планировать производство и будут способствовать экономической активности общин, в частности вблизи линии фронта - отметила премьер-министр.

