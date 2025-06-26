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Кабмін упорядкував правила роботи магазинів duty-free в Україні: що змінилось

Київ • УНН

 • 1448 перегляди

Кабінет Міністрів України затвердив нові правила продажу товарів у магазинах безмитної торгівлі, дозволяючи продаж лише тим, хто виїжджає за межі країни, та пасажирам міжнародних рейсів за наявності паспорта. Зміни також включають вимоги до маркування товарів, вікові обмеження та відеофіксацію на касах.

Кабмін упорядкував правила роботи магазинів duty-free в Україні: що змінилось

Кабінет міністрів України затвердив затвердив правила роботи магазинів duty-free. Відтепер там можуть продавати товари тільки громадянам, які виїжджають за межі України або пасажирам міжнародних рейсів і тільки за наявністю паспорта. Про це повідомляє УНН з посиланням на постанову КМУ № 741 від 25 червня 2025 року.

Деталі

За новими Правилами, безмитні магазини мають бути обладнані у відповідності до норм Митного кодексу України:

  • графік роботи має бути узгоджений з митниками і прикордонниками;
    • магазини мають опечатуватися в неробочий час і відкриватися в присутності митника;
      • товари мають бути промарковані впродовж трьох днів після поміщення в режим duty-free;
        • заборонено продавати товари без митного оформлення, а також зразки, за попереднім замовленням і в розстрочку. Також заборонено продавати алкоголь і тютюнові вироби особам, яким не виповнилось 18 років;
          • каси магазинів duty-free мають бути обладнані відеокамерами;
            • всі розрахунки фіксують у чеку з даними касира і покупця;
              • у випадку порушень норм законодавства відбувається опис товарів і складання відповідних актів в присутності працівників митниці.

                Нагадаємо

                Раніше УНН повідомляв, що на українсько-польському кордоні виявили незадекларовані 110 тис. євро та 91 тис. доларів США в багажнику автомобіля.

                Євген Устименко

                Євген Устименко

                Суспільство
                Україна
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