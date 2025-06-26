Кабмін упорядкував правила роботи магазинів duty-free в Україні: що змінилось

Кабінет міністрів України затвердив затвердив правила роботи магазинів duty-free. Відтепер там можуть продавати товари тільки громадянам, які виїжджають за межі України або пасажирам міжнародних рейсів і тільки за наявністю паспорта. Про це повідомляє УНН з посиланням на постанову КМУ № 741 від 25 червня 2025 року.

Деталі

За новими Правилами, безмитні магазини мають бути обладнані у відповідності до норм Митного кодексу України:

графік роботи має бути узгоджений з митниками і прикордонниками;

магазини мають опечатуватися в неробочий час і відкриватися в присутності митника;

товари мають бути промарковані впродовж трьох днів після поміщення в режим duty-free;

заборонено продавати товари без митного оформлення, а також зразки, за попереднім замовленням і в розстрочку. Також заборонено продавати алкоголь і тютюнові вироби особам, яким не виповнилось 18 років;

каси магазинів duty-free мають бути обладнані відеокамерами;

всі розрахунки фіксують у чеку з даними касира і покупця;

у випадку порушень норм законодавства відбувається опис товарів і складання відповідних актів в присутності працівників митниці.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на українсько-польському кордоні виявили незадекларовані 110 тис. євро та 91 тис. доларів США в багажнику автомобіля.