Кабмин упорядочил правила работы магазинов duty-free в Украине: что изменилось
Киев • УНН
Кабинет Министров Украины утвердил новые правила продажи товаров в магазинах беспошлинной торговли, разрешая продажу только тем, кто выезжает за пределы страны, и пассажирам международных рейсов при наличии паспорта. Изменения также включают требования к маркировке товаров, возрастные ограничения и видеофиксацию на кассах.
Кабинет министров Украины утвердил правила работы магазинов duty-free. Отныне там могут продавать товары только гражданам, выезжающим за пределы Украины или пассажирам международных рейсов и только при наличии паспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление КМУ № 741 от 25 июня 2025 года.
Детали
По новым Правилам, магазины беспошлинной торговли должны быть оборудованы в соответствии с нормами Таможенного кодекса Украины:
- График работы должен быть согласован с таможенниками и
пограничниками;
- Магазины должны опечатываться в нерабочее время и открываться
в присутствии таможенника;
- Товары должны быть промаркированы в течение трех дней после
помещения в режим duty-free;
- Запрещено продавать товары без таможенного оформления,
а также образцы, по предварительному заказу и в рассрочку. Также запрещено
продавать алкоголь и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет;
- Кассы магазинов duty-free должны быть оборудованы
видеокамерами;
- Все расчеты фиксируют в чеке с данными кассира и
покупателя;
- В случае нарушений норм законодательства происходит
опись товаров и составление соответствующих актов в присутствии работников таможни.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что на украинско-польской границе обнаружили незадекларированные 110 тыс. евро и 91 тыс. долларов США в багажнике автомобиля.