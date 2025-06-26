Кабмин упорядочил правила работы магазинов duty-free в Украине: что изменилось

Кабинет министров Украины утвердил правила работы магазинов duty-free. Отныне там могут продавать товары только гражданам, выезжающим за пределы Украины или пассажирам международных рейсов и только при наличии паспорта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на постановление КМУ № 741 от 25 июня 2025 года.

Детали

По новым Правилам, магазины беспошлинной торговли должны быть оборудованы в соответствии с нормами Таможенного кодекса Украины:

График работы должен быть согласован с таможенниками и пограничниками;

Магазины должны опечатываться в нерабочее время и открываться в присутствии таможенника;

Товары должны быть промаркированы в течение трех дней после помещения в режим duty-free;

Запрещено продавать товары без таможенного оформления, а также образцы, по предварительному заказу и в рассрочку. Также запрещено продавать алкоголь и табачные изделия лицам, не достигшим 18 лет;

Кассы магазинов duty-free должны быть оборудованы видеокамерами;

Все расчеты фиксируют в чеке с данными кассира и покупателя;

В случае нарушений норм законодательства происходит опись товаров и составление соответствующих актов в присутствии работников таможни.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что на украинско-польской границе обнаружили незадекларированные 110 тыс. евро и 91 тыс. долларов США в багажнике автомобиля.