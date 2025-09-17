Кабмін пропонує об’єднати окремі види державної допомоги в єдину базову соціальну допомогу
Київ • УНН
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає запровадження єдиної базової соціальної допомоги з 1 січня 2026 року замість різних виплат. Вона надаватиметься найуразливішим категоріям населення, а її розмір визначатиметься як різниця між базовою величиною для сім'ї та її середньомісячним доходом.
Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, яким пропонує з 1 січня 2026 року замість різних виплат запровадити єдину базову соціальну допомогу. Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Схвалено проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання базової соціальної допомоги". Законопроектом пропонується з 1 січня 2026 року державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям трансформувати в базову соціальну допомогу та обʼєднати окремі види державної допомоги
Передбачається, що базова соціальна допомога надаватиметься найуразливішим категоріям населення як основний засіб подолання бідності та реагування на складні життєві обставини.
Розмір базової соціальної допомоги пропонується визначати як різницю між сукупним розміром базової величини для всіх членів сімʼї та середньомісячним сукупним доходом сімʼї.
Розмір базової величини для сімʼї пропонується визначати на рівні 100% такої величини для першого члена сімʼї (уповноваженого представника сімʼї) та 70% такої величини - для кожного наступного члена сімʼї, відповідно до яких розраховується допомога. Для кожної дитини віком до 18 років та особи з інвалідністю І або II групи розмір базової величини пропонується визначати на рівні 100% такої базової величини.
Нагадаємо
Міністерство соціальної політики почало тестування нового виду соціальної підтримки для отримувачів виплат - базову соціальну допомогу. Вона орієнтована на тих громадян, які вже отримують одну або більше видів соціальних виплат.