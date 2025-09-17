$41.180.06
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
США объявили о вкладе 75 млн долларов в Инвестиционный фонд восстановления Украины
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Кабмин предлагает объединить отдельные виды государственной помощи в единую базовую социальную помощь

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий введение единой базовой социальной помощи с 1 января 2026 года вместо различных выплат. Она будет предоставляться наиболее уязвимым категориям населения, а ее размер будет определяться как разница между базовой величиной для семьи и ее среднемесячным доходом.

Кабмин предлагает объединить отдельные виды государственной помощи в единую базовую социальную помощь

Кабинет министров одобрил законопроект, которым предлагает с 1 января 2026 года вместо различных выплат ввести единую базовую социальную помощь. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Одобрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления базовой социальной помощи". Законопроектом предлагается с 1 января 2026 года государственную социальную помощь малообеспеченным семьям трансформировать в базовую социальную помощь и объединить отдельные виды государственной помощи

- сообщил Мельничук.

Предполагается, что базовая социальная помощь будет предоставляться наиболее уязвимым категориям населения как основное средство преодоления бедности и реагирования на сложные жизненные обстоятельства.

Размер базовой социальной помощи предлагается определять как разницу между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Размер базовой величины для семьи предлагается определять на уровне 100% такой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи) и 70% такой величины - для каждого последующего члена семьи, в соответствии с которыми рассчитывается помощь. Для каждого ребенка в возрасте до 18 лет и лица с инвалидностью I или II группы размер базовой величины предлагается определять на уровне 100% такой базовой величины.

Напомним

Министерство социальной политики начало тестирование нового вида социальной поддержки для получателей выплат - базовую социальную помощь. Она ориентирована на тех граждан, которые уже получают один или более видов социальных выплат.

Павел Башинский

ОбществоПолитика
Министерство социальной политики Украины
Верховная Рада