Кабмин предлагает объединить отдельные виды государственной помощи в единую базовую социальную помощь
Киев • УНН
Кабинет министров одобрил законопроект, предусматривающий введение единой базовой социальной помощи с 1 января 2026 года вместо различных выплат. Она будет предоставляться наиболее уязвимым категориям населения, а ее размер будет определяться как разница между базовой величиной для семьи и ее среднемесячным доходом.
Кабинет министров одобрил законопроект, которым предлагает с 1 января 2026 года вместо различных выплат ввести единую базовую социальную помощь. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.
Детали
Одобрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления базовой социальной помощи". Законопроектом предлагается с 1 января 2026 года государственную социальную помощь малообеспеченным семьям трансформировать в базовую социальную помощь и объединить отдельные виды государственной помощи
Предполагается, что базовая социальная помощь будет предоставляться наиболее уязвимым категориям населения как основное средство преодоления бедности и реагирования на сложные жизненные обстоятельства.
Размер базовой социальной помощи предлагается определять как разницу между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.
Размер базовой величины для семьи предлагается определять на уровне 100% такой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи) и 70% такой величины - для каждого последующего члена семьи, в соответствии с которыми рассчитывается помощь. Для каждого ребенка в возрасте до 18 лет и лица с инвалидностью I или II группы размер базовой величины предлагается определять на уровне 100% такой базовой величины.
Напомним
Министерство социальной политики начало тестирование нового вида социальной поддержки для получателей выплат - базовую социальную помощь. Она ориентирована на тех граждан, которые уже получают один или более видов социальных выплат.