Кабмин предлагает объединить отдельные виды государственной помощи в единую базовую социальную помощь

Кабинет министров одобрил законопроект, которым предлагает с 1 января 2026 года вместо различных выплат ввести единую базовую социальную помощь. Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Украины Тарас Мельничук в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Одобрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления базовой социальной помощи". Законопроектом предлагается с 1 января 2026 года государственную социальную помощь малообеспеченным семьям трансформировать в базовую социальную помощь и объединить отдельные виды государственной помощи - сообщил Мельничук.

Предполагается, что базовая социальная помощь будет предоставляться наиболее уязвимым категориям населения как основное средство преодоления бедности и реагирования на сложные жизненные обстоятельства.

Размер базовой социальной помощи предлагается определять как разницу между совокупным размером базовой величины для всех членов семьи и среднемесячным совокупным доходом семьи.

Размер базовой величины для семьи предлагается определять на уровне 100% такой величины для первого члена семьи (уполномоченного представителя семьи) и 70% такой величины - для каждого последующего члена семьи, в соответствии с которыми рассчитывается помощь. Для каждого ребенка в возрасте до 18 лет и лица с инвалидностью I или II группы размер базовой величины предлагается определять на уровне 100% такой базовой величины.

Напомним

Министерство социальной политики начало тестирование нового вида социальной поддержки для получателей выплат - базовую социальную помощь. Она ориентирована на тех граждан, которые уже получают один или более видов социальных выплат.