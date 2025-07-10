Базова соціальна допомога: в Україні тестують новий вид підтримки для громадян

Міністерство соціальної політики почало тестування нового виду соціальної підтримки для отримувачів виплат - базову соціальну допомогу. Вона орієнтована на тих громадян, які вже отримують одну або більше видів соціальних виплат. Про це УНН повідомляє з посиланням на Мінсоцполітики.

Деталі

Мета ініціативи - зробити оформлення соцвиплат зручнішим: без довідок, зайвих процедур, об’єднавши кілька видів допомог в одну.

З липня розпочато тестування базової соціальної допомоги для:

для малозабезпечених сімей;

дітей одиноких матерів/батьків;

дітей у багатодітних родинах;

дітей, чиї батьки не платять аліменти, не мають доходу або місце їхнього проживання невідоме.

Розмір базової соціальної допомоги залежить від так званої базової величини - суми, яка визначає мінімально необхідний дохід на одну людину в родині.

Допомога розраховується індивідуально: це різниця між сумарною базовою величиною для всіх членів сім’ї та фактичним середньомісячним доходом родини.

Зазначається, що базова величина цієї допомоги становить 4500 грн.

100% або всі 4500 грн нараховується:

на першого члена сім’ї;

на кожну дитину до 18 років;

на осіб з інвалідністю І або ІІ групи.

Кожен наступний член сім’ї буде отримувати 70% від базової величини цієї допомоги. А для пенсіонерів застосовуються додаткові коефіцієнти - залежно від трудового стажу.

Кабмін вніс зміни в порядок виплати та доставки пенсій: деталі

Приклад 1. Мама з дитиною (2 роки). Жінка не працює та не має доходу. Наразі вона отримує допомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу при народженні дитини у сумі 6 500 грн. Після переходу на базову соціальну допомогу вона отримуватиме 9 000 грн. Приклад 2. Сім’я з 5 осіб. Батько з мінімальною зарплатою, мати та троє малолітніх дітей. Родина отримує допомогу при народженні, допомогу багатодітним і малозабезпеченим у сумі 10 500 грн. Після оформлення базової соціальної допомоги родина отримуватиме 14 010 грн.

У кожному випадку розмір допомоги залежить від складу родини та її доходів. Родини зможуть обрати: продовжувати отримання чинних видів допомог чи перейти на базову соціальну допомогу. Важливо зазначити, що для призначення цього виду підтримки треба буде відмовитися від інших допомог. - роз'яснили у Мінсоцполітики.

“Пакунок школяра”: в Мінсоцполітики розповіли про процедуру оформлення виплат

У міністерстві зазначили, що вказаний проєкт наразі тестується. Пенсійний фонд України збирає відгуки, аби вдосконалити механізм і у подальшому масштабувати.

Всі виплати соцдопомог будуть здійснені вчасно - Мінсоцполітики