Базова соціальна допомога: в Україні тестують новий вид підтримки для громадян
Київ • УНН
Міністерство соціальної політики розпочало тестування нової базової соціальної допомоги, що об'єднує кілька видів виплат для зручності. Вона розраховується індивідуально, залежно від складу сім'ї та її доходів, з базовою величиною 4500 грн.
Міністерство соціальної політики почало тестування нового виду соціальної підтримки для отримувачів виплат - базову соціальну допомогу. Вона орієнтована на тих громадян, які вже отримують одну або більше видів соціальних виплат. Про це УНН повідомляє з посиланням на Мінсоцполітики.
Деталі
Мета ініціативи - зробити оформлення соцвиплат зручнішим: без довідок, зайвих процедур, об’єднавши кілька видів допомог в одну.
З липня розпочато тестування базової соціальної допомоги для:
- для малозабезпечених сімей;
- дітей одиноких матерів/батьків;
- дітей у багатодітних родинах;
- дітей, чиї батьки не платять аліменти, не мають доходу або місце їхнього проживання невідоме.
Розмір базової соціальної допомоги залежить від так званої базової величини - суми, яка визначає мінімально необхідний дохід на одну людину в родині.
Допомога розраховується індивідуально: це різниця між сумарною базовою величиною для всіх членів сім’ї та фактичним середньомісячним доходом родини.
Зазначається, що базова величина цієї допомоги становить 4500 грн.
100% або всі 4500 грн нараховується:
- на першого члена сім’ї;
- на кожну дитину до 18 років;
- на осіб з інвалідністю І або ІІ групи.
Кожен наступний член сім’ї буде отримувати 70% від базової величини цієї допомоги. А для пенсіонерів застосовуються додаткові коефіцієнти - залежно від трудового стажу.
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- Приклад 1. Мама з дитиною (2 роки). Жінка не працює та не має доходу. Наразі вона отримує допомогу малозабезпеченим сім’ям та допомогу при народженні дитини у сумі 6 500 грн. Після переходу на базову соціальну допомогу вона отримуватиме 9 000 грн.
- Приклад 2. Сім’я з 5 осіб. Батько з мінімальною зарплатою, мати та троє малолітніх дітей. Родина отримує допомогу при народженні, допомогу багатодітним і малозабезпеченим у сумі 10 500 грн. Після оформлення базової соціальної допомоги родина отримуватиме 14 010 грн.
У кожному випадку розмір допомоги залежить від складу родини та її доходів. Родини зможуть обрати: продовжувати отримання чинних видів допомог чи перейти на базову соціальну допомогу. Важливо зазначити, що для призначення цього виду підтримки треба буде відмовитися від інших допомог.
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