Базовая социальная помощь: в Украине тестируют новый вид поддержки для граждан

$41.770.07
48.840.21
ukenru
Отмена маркетинга уничтожает аптеки – экономист Кушнирук
Эксклюзив
13:06 • 1472 просмотра
Отмена маркетинга уничтожает аптеки – экономист Кушнирук
11:35 • 7419 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине за июнь достигло максимума за три года: миссия ООН по правам человека
10:35 • 13419 просмотра
Позволит привлечь до €10 млрд на восстановление: ЕС запускает новый фонд для Украины
09:06 • 18017 просмотра
Убийство сотрудника СБУ в Киеве: открыто уголовное производство
10 июля, 05:46 • 27430 просмотра
Полицейская среди жертв атаки рф на Киев: показали последствия
10 июля, 05:30 • 62460 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит
Эксклюзив
10 июля, 05:21 • 28861 просмотра
Конференция по восстановлению Украины в Риме: какой помощи стоит ожидать и какие суммы нужны нашему государству
9 июля, 18:25 • 54059 просмотра
Поставки оружия в Украину и усиление санкций: Зеленский раскрыл детали встречи с Келлогом
9 июля, 14:59 • 147716 просмотра
Рейтинг вузов Украины 2025: во сколько обойдется обучение в самых престижных университетах
Эксклюзив
9 июля, 13:32 • 78943 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+28°
2м/с
52%
742мм
Популярные новости
Атака рф на Киев: 16 пострадавших, уничтожена амбулатория10 июля, 05:10 • 32562 просмотра
Львов страдает от масштабных подтоплений из-за ливня: местами вода достигает почти 3 метров10 июля, 06:16 • 21432 просмотра
Для восстановления Украины нужен новый "План Маршалла" - Келлог10 июля, 07:25 • 12341 просмотра
Смертельная стрельба в Киеве: убит полковник СБУ Иван Воронич08:58 • 17614 просмотра
Судебная тишина и зарплата 641 тысяча гривен: что известно о деле главного юриста НБУ Александра Зимы12:07 • 9739 просмотра
публикации
Судебная тишина и зарплата 641 тысяча гривен: что известно о деле главного юриста НБУ Александра Зимы12:07 • 9860 просмотра
Еврокубковый поход "Шахтера": анонс матча против "Ильвеса", где смотреть и кто фаворит 10 июля, 05:30 • 62460 просмотра
Defence City: кто получит льготы, а кто может оказаться за бортом9 июля, 17:25 • 68795 просмотра
В Украине активизировалась борьба с коррупцией: почему главную роль играют СБУ, ГБР, БЭБ, Нацпол и прокуратура, а не НАБУ9 июля, 17:01 • 74532 просмотра
"Цены на лекарства не упали, аптеки в минусе": Сердюк объяснил последствия отмены маркетинговых договоров9 июля, 16:16 • 80653 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Джорджия Мелони
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Германия
Европа
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре9 июля, 08:49 • 141392 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 270740 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 450024 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 278867 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 387405 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines
ЗРК Бук
Холм
9К720 Искандер

Базовая социальная помощь: в Украине тестируют новый вид поддержки для граждан

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Министерство социальной политики начало тестирование новой базовой социальной помощи, объединяющей несколько видов выплат для удобства. Она рассчитывается индивидуально, в зависимости от состава семьи и ее доходов, с базовой величиной 4500 грн.

Базовая социальная помощь: в Украине тестируют новый вид поддержки для граждан

Министерство социальной политики начало тестирование нового вида социальной поддержки для получателей выплат - базовую социальную помощь. Она ориентирована на тех граждан, которые уже получают один или более видов социальных выплат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минсоцполитики.

Детали

Цель инициативы - сделать оформление соцвыплат удобнее: без справок, лишних процедур, объединив несколько видов помощи в одну.

С июля начато тестирование базовой социальной помощи для:

  • для малообеспеченных семей;
    • детей одиноких матерей/отцов;
      • детей в многодетных семьях;
        • детей, чьи родители не платят алименты, не имеют дохода или место их проживания неизвестно.

          Размер базовой социальной помощи зависит от так называемой базовой величины - суммы, которая определяет минимально необходимый доход на одного человека в семье.

          Помощь рассчитывается индивидуально: это разница между суммарной базовой величиной для всех членов семьи и фактическим среднемесячным доходом семьи.

          Отмечается, что базовая величина этой помощи составляет 4500 грн.

          100% или все 4500 грн начисляется:

          • на первого члена семьи;
            • на каждого ребенка до 18 лет;
              • на лиц с инвалидностью I или II группы.

                Каждый следующий член семьи будет получать 70% от базовой величины этой помощи. А для пенсионеров применяются дополнительные коэффициенты - в зависимости от трудового стажа.

                Кабмин внес изменения в порядок выплаты и доставки пенсий: детали20.06.25, 16:42 • 2570 просмотров

                1. Пример 1. Мама с ребенком (2 года). Женщина не работает и не имеет дохода. Сейчас она получает помощь малообеспеченным семьям и помощь при рождении ребенка в сумме 6 500 грн. После перехода на базовую социальную помощь она будет получать 9 000 грн.
                  1. Пример 2. Семья из 5 человек. Отец с минимальной зарплатой, мать и трое малолетних детей. Семья получает помощь при рождении, помощь многодетным и малообеспеченным в сумме 10 500 грн. После оформления базовой социальной помощи семья будет получать 14 010 грн.

                    В каждом случае размер помощи зависит от состава семьи и ее доходов. Семьи смогут выбрать: продолжать получение действующих видов помощи или перейти на базовую социальную помощь. Важно отметить, что для назначения этого вида поддержки нужно будет отказаться от других пособий.

                    - разъяснили в Минсоцполитики.

                    «Пакет школьника»: в Минсоцполитики рассказали о процедуре оформления выплат07.07.25, 18:59 • 1752 просмотра

                    В министерстве отметили, что указанный проект сейчас тестируется. Пенсионный фонд Украины собирает отзывы, чтобы усовершенствовать механизм и в дальнейшем масштабировать.

                    Все выплаты соцпомощи будут осуществлены вовремя - Минсоцполитики09.07.25, 12:51 • 1052 просмотра

                    Лилия Набока

                    Лилия Набока

                    ОбществоФинансы
                    Пенсионный фонд Украины
                    Министерство социальной политики Украины
                    Tesla
                    $
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    .
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    S&P 500
                    $
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    ,
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    Brent Oil
                    $
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    .
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    Gold
                    $
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    ,
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    Gas TTF
                    $
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    .
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9
                    0
                    0
                    1
                    2
                    3
                    4
                    5
                    6
                    7
                    8
                    9