Базовая социальная помощь: в Украине тестируют новый вид поддержки для граждан

Министерство социальной политики начало тестирование нового вида социальной поддержки для получателей выплат - базовую социальную помощь. Она ориентирована на тех граждан, которые уже получают один или более видов социальных выплат. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минсоцполитики.

Детали

Цель инициативы - сделать оформление соцвыплат удобнее: без справок, лишних процедур, объединив несколько видов помощи в одну.

С июля начато тестирование базовой социальной помощи для:

для малообеспеченных семей;

детей одиноких матерей/отцов;

детей в многодетных семьях;

детей, чьи родители не платят алименты, не имеют дохода или место их проживания неизвестно.

Размер базовой социальной помощи зависит от так называемой базовой величины - суммы, которая определяет минимально необходимый доход на одного человека в семье.

Помощь рассчитывается индивидуально: это разница между суммарной базовой величиной для всех членов семьи и фактическим среднемесячным доходом семьи.

Отмечается, что базовая величина этой помощи составляет 4500 грн.

100% или все 4500 грн начисляется:

на первого члена семьи;

на каждого ребенка до 18 лет;

на лиц с инвалидностью I или II группы.

Каждый следующий член семьи будет получать 70% от базовой величины этой помощи. А для пенсионеров применяются дополнительные коэффициенты - в зависимости от трудового стажа.

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Пример 1. Мама с ребенком (2 года). Женщина не работает и не имеет дохода. Сейчас она получает помощь малообеспеченным семьям и помощь при рождении ребенка в сумме 6 500 грн. После перехода на базовую социальную помощь она будет получать 9 000 грн. Пример 2. Семья из 5 человек. Отец с минимальной зарплатой, мать и трое малолетних детей. Семья получает помощь при рождении, помощь многодетным и малообеспеченным в сумме 10 500 грн. После оформления базовой социальной помощи семья будет получать 14 010 грн.

В каждом случае размер помощи зависит от состава семьи и ее доходов. Семьи смогут выбрать: продолжать получение действующих видов помощи или перейти на базовую социальную помощь. Важно отметить, что для назначения этого вида поддержки нужно будет отказаться от других пособий. - разъяснили в Минсоцполитики.

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В министерстве отметили, что указанный проект сейчас тестируется. Пенсионный фонд Украины собирает отзывы, чтобы усовершенствовать механизм и в дальнейшем масштабировать.

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