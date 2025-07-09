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Все выплаты соцпомощи будут осуществлены вовремя - Минсоцполитики

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Министерство социальной политики заявляет, что все выплаты социальных пособий будут осуществлены в сроки, определенные законодательством. Администрирование соцвыплат с 1 июля передано Пенсионному фонду Украины.

Все выплаты соцпомощи будут осуществлены вовремя - Минсоцполитики

Министерство социальной политики заявляет, что все выплаты социальных пособий будут осуществлены в сроки, определенные законодательством. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики, пишет УНН.

Начиная с 1 июля, администрирование социальных выплат, осуществляемых за государственный счет, было передано Пенсионному фонду Украины — ранее эти функции выполняли органы социальной защиты населения. Передача функций состоялась в соответствии с тремя постановлениями Кабинета министров Украины (№ 695, 765, 766). Обращаем внимание, что при передаче функций правительством были четко определены сроки для каждого этапа: когда должны быть сформированы выплатные ведомости и когда должны быть осуществлены сами выплаты

- говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с постановлением правительства №695, которое регулирует выплату государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, для лиц с инвалидностью, государственной социальной помощи по уходу, государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, Пенсионный фонд рассчитывает ежемесячно до 8 числа суммы социальной помощи и формирует потребность в бюджетных средствах на эти выплаты.

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После этого ПФУ в течение двух дней подает потребность в бюджетных средствах в Минсоцполитики, которое в свою очередь, передает документы в Государственную казначейскую службу, которая в течение нескольких дней перечисляет средства на счета ПФУ для дальнейшего перечисления получателям.

"Обращаем внимание, что все этапы осуществления операций происходят строго в соответствии со сроками, определенными в нормативной базе. Так, по состоянию на 8 июля ПФУ уже предоставил заявки на потребность в средствах, а Минсоцполитики уже открыло ассигнования на эти средства. Таким образом, в ближайшие дни деньги будут перечислены Госказначейством на счета ПФУ для дальнейшей отправки получателям. То есть до конца недели все получатели пособий лиц с инвалидностью и дети с инвалидностью должны получить свои средства на счет", - добавили в ведомстве.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
Пенсионный фонд Украины
Министерство социальной политики Украины
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