Всі виплати соцдопомог будуть здійснені вчасно - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики заявляє, що всі виплати соціальних допомог будуть здійснені в строки, визначені законодавством. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, пише УНН.

Починаючи з 1 липня, адміністрування соціальних виплат, що здійснюються за державний кошт, було передано Пенсійному фонду України — раніше ці функції виконували органи соціального захисту населення. Передача функцій відбулася відповідно до трьох постанов Кабінету міністрів України (№ 695, 765, 766). Звертаємо увагу, що під час передання функцій урядом були чітко визначені строки для кожного етапу: коли мають бути сформовані виплатні відомості і коли мають бути здійснені самі виплати - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до постанови уряду №695, яка регулює виплату державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, для осіб з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, Пенсійний фонд розраховує щомісяця до 8 числа суми соціальної допомоги та формує потребу у бюджетних коштах на ці виплати.

У Мінсоцполітики пояснили, чому вирішити проблеми на ринку праці швидкою імміграцією не вийде, та що ще необхідно

Після цього ПФУ протягом двох днів подає потребу в бюджетних коштах до Мінсоцполітики, яке в своєю чергою, передає документи до Державної казначейської служби, яка протягом кількох днів перераховує кошти на рахунки ПФУ для подальшого перерахування отримувачам.

"Звертаємо увагу, що усі етапи здійснення операцій відбуваються суворо відповідно до строків, визначених в нормативній базі. Так, станом на 8 липня ПФУ вже надав заявки на потребу в коштах, а Мінсоцполітики вже відкрило асигнування на ці кошти. Таким чином, у найближчі дні гроші будуть перераховані Держказначейством на рахунки ПФУ для подальшого надсилання отримувачам. Тобто до кінця тижня усі отримувачі допомог осіб з інвалідністю та діти з інвалідністю мають отримати свої кошти на рахунок", - додали у відомстві.

“Пакунок школяра”: в Мінсоцполітики розповіли про процедуру оформлення виплат