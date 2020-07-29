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Кабмін прогнозує ріст ВВП у наступному році на 4,6%

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КИЇВ. 29 липня. УНН. Згідно з прогнозом соціально-економічного розвитку України на наступні три роки, до кінця 2020 року очікується падіння ВВП на 4,8%, однак з 2021 року буде зростання на 4,6%. Про це сказав прем’єр-мінстр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, повідомляє кореспондент УНН.

"Великий за об’ємом і важливістю документ, який сьогодні виноситься на розгляд - це прогноз соціально-економічного розвитку України на наступні три роки. Цей проект, який розробила урядова команда на чолі з відповідним департаментом Міністерства економіки, у ньому міститься ґрунтовний аналіз економічних проблем попередніх років, впливу коронакризи на економіку, прогнози розвитку на наступні роки", - сказав Денис Шмигаль.

Він зазначив, що у прогнозі є базові і позитивні і негативні сценарії.

"Все залежить від того, як ми будем реалізовувати заплановані реформи, як буде розвиватись ситуація із коронавірусом в Україні і у світі. Наш базовий прогноз наразі залишається незмінним щодо України. Це зменшення ВВП на 4,8% рік до року у 2020 році, тобто ми, не дивлячись на різні прогнози, більш песимістичні… Ми бачимо, що Україна рухається за тим прогнозом, який розробило і надало Міністерство економіки - так званий "консенсусний макропрогноз", - додав Денис Шмигаль.

За його словами, і Міністерство фінансів і Міністерство економіки - поки що підтверджують рух України за цим сценарієм.

"При цьому, починаючи з 2021 року, уряд закладає середньорічне зростання валового внутрішнього продукту на 4,6% у наступні роки. Мінімальна зарплата на наступний 2021 рік, за прогнозами, складає 6250 грн в середньому. Тобто, так, як ми і говорили - шість тисяч на початку року, 6500 у другому півріччі. У 2022 році - 6700 грн, у 2023 році - 7200 грн. Це прогнозні очікування, які розроблені Міністерством економіки", - зазначив Денис Шмигаль.

Він додав, що точками росту будуть розвиток промисловості, підтримка національного виробника та очікування, що з четвертого кварталу почнеться відновлення економік у країнах світу, внаслідок чого зросте попит та експорт українських металів. Також точкою росту буде переробка в аграрному секторі, щоб аграрії постачали готовий продукт. Третій аспект - підтримка малого та середнього бізнесу. Четвертий - залучення внутрішніх інвесторів.

Нагадаємо, уряд схвалив макроекономічний прогноз на 2021-2023 роки.

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