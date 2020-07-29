Уряд схвалив макроекономічний прогноз на 2021-2023 роки

"Проект був розроблений за участі Мінфіну, Мінсоцполітики, інших зацікавлених органів, відбувалося багато дискусій, обговорень, засідань урядового комітету, було допрацьовано з урахуванням нарад під головуванням прем’єр-міністра і нарад з Мінфіном", - повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.



Народний депутат Олексій Гончаренко, водночас, повідомив у Telegram-каналі основні прогнозні макропоказники.



Так, з його слів, валовий внутрішній продукт у 2021 році становитиме 4 505,9 млрд грн (104,6% до попереднього року), у 2022 році – 5 089,4 млрд грн (104,3% до попереднього року), у 2023 році – 5 689,7 млрд грн (104,7% до попереднього року).



Індекс споживчих цін становитиме у 2021 році – 108,1% у середньому до попереднього року, у 2022 – 106,7% у середньому до попереднього року, у 2023 – 106% у середньому до попереднього року.



Прибуток прибуткових підприємств у 2021 році – 911 млрд грн, у 2022 – 1034,6 млрд грн, у 2023 – 1171,9 млрд грн.

Середньомісячна заробітна плата працівників, брутто: номінальна – у 2021 році – 13 632 грн, у 2022 – 15 414 грн, у 2023 – 17 169 грн.



Кількість зайнятих економічною діяльністю віком 15-70 років: у 2021 році – 16,36 млн осіб, у 2022 – 16,66 млн осіб, у 2023 – 16,84 млн осіб.



Рівень безробіття населення у віці 15-70 років за методологією Міжнародної організації праці: у 2021 році – 9,2% до робочої сили відповідного віку, у 2022 – 8,5 % до робочої сили відповідного віку, у 2023 – 8% до робочої сили відповідного віку.

Постанову було прийнято з доопрацюванням в триденний термін.

Нагадаємо, згідно з прогнозом Нацбанку, українська економіка впаде на 6% у 2020 році, однак у наступні роки повернеться до зростання на рівні близько 4%.