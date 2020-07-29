Правительство одобрило макроэкономический прогноз на 2021-2023 годы

"Проект был разработан при участии Минфина, Минсоцполитики, других заинтересованных органов, происходило много дискуссий, обсуждений, заседаний правительственного комитета, было доработано с учетом совещаний под председательством премьер-министра и совещаний с Минфином", - сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.



Народный депутат Алексей Гончаренко, в то же время, в то же время, сообщил в Telegram-канале основные прогнозные макропоказатели.



Так, по его словам, валовой внутренний продукт в 2021 году составит 4 505,9 млрд грн (104,6% к предыдущему году), в 2022 году - 5 089,4 млрд грн (104,3% к предыдущему году), в 2023 году - 5 689,7 млрд грн (104,7% к предыдущему году).



Индекс потребительских цен составит в 2021 году - 108,1% в среднем к предыдущему году, в 2022 - 106,7% в среднем к предыдущему году, в 2023 - 106% в среднем к предыдущему году.



Прибыль прибыльных предприятий в 2021 году - 911 млрд грн, в 2022 - 1034,6 млрд грн, в 2023 - 1171,9 млрд грн.

Среднемесячная заработная плата работников, брутто: номинальная - в 2021 году - 13 632 грн, в 2022 - 15 414 грн, в 2023 - 17 169 грн.



Количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет: в 2021 году - 16,36 млн человек, в 2022 - 16,66 млн человек, в 2023 - 16,84 млн человек.



Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии Международной организации труда: в 2021 году - 9,2% к рабочей силе соответствующего возраста, в 2022 - 8,5% к рабочей силе соответствующего возраста, в 2023 - 8% к рабочей силе соответствующего возраста.

Постановление было принято с доработкой в трехдневный срок.

Напомним, согласно прогнозу Нацбанка, украинская экономика упадет на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.