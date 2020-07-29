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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 110208 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 10:59 • 101944 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102553 просмотра

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Кабмин прогнозирует рост ВВП в следующем году на 4,6%

Кабмин прогнозирует рост ВВП в следующем году на 4,6%

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 июля. УНН. Согласно прогнозу социально-экономического развития Украины на следующие три года, до конца 2020 года ожидается падение ВВП на 4,8%, однако с 2021 будет рост на 4,6%. Об этом сказал премьер-минстр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, сообщает корреспондент УНН.

"Большой по объему и важности документ, который сегодня выносится на рассмотрение - это прогноз социально-экономического развития Украины на следующие три года. Этот проект, который разработала правительственная команда во главе с соответствующим департаментом Министерства экономики, в нем содержится подробный анализ экономических проблем предыдущих лет, влияния коронакризы на экономику, прогнозы развития на последующие годы", - сказал Денис Шмыгаль.

Он отметил, что в прогнозе есть базовые и положительные и отрицательные сценарии.

"Все зависит от того, как мы будем реализовывать запланированные реформы, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в Украине и в мире. Наш базовый прогноз пока остается неизменным по Украине. Это уменьшение ВВП на 4,8% год к году в 2020 году, то есть мы, несмотря на различные прогнозы, более пессимистичны... мы видим, что Украина движется по тому прогнозу, который разработало и предоставило Министерство экономики - так называемый "консенсусный макропрогноз", - добавил Денис Шмыгаль.

По его словам, и Министерство финансов и Министерство экономики - пока подтверждают движение Украины по этому сценарию.

"При этом, начиная с 2021 года, правительство закладывает среднегодовой рост валового внутреннего продукта на 4,6% в последующие годы. Минимальная зарплата на следующий 2021 год, по прогнозам, составляет 6250 грн в среднем. То есть, так, как мы и говорили - шесть тысяч в начале года, 6500 во втором полугодии. В 2022 году - 6700 грн, в 2023 году - 7200 грн. Это прогнозные ожидания, которые разработаны Министерством экономики", - отметил Денис Шмыгаль.

Он добавил, что точками роста будут развитие промышленности, поддержка национального производителя и ожидания, что с четвертого квартала начнется восстановление экономик стран мира, в результате чего возрастет спрос и экспорт украинских металлов. Также точкой роста будет переработка в аграрном секторе, чтобы аграрии поставляли готовый продукт. Третий аспект - поддержка малого и среднего бизнеса. Четвертый - привлечение внутренних инвесторов.

Напомним, правительство одобрило макроэкономический прогноз на 2021-2023 годы.

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