Ізраїльські вчені створили імплантати спинного мозку для лікування паралічу

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 41757 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 68197 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 81153 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 109410 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 117849 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 107398 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 128411 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166568 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178551 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215330 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 97359 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 177810 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 241971 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 58033 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 47077 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 242033 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 177852 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 289898 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 409648 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 661948 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

12:49 • 2850 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 47077 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 97734 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 135355 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 160271 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Ізраїльські вчені створили імплантати спинного мозку для лікування паралічу

Ізраїльські вчені створили імплантати спинного мозку для лікування паралічу

Київ • УНН

 • 30621 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Вчені із Центру регенеративної біотехнології Sagol створили імплантати спинного мозку, винахід дозволить людям із паралічем знову ходити. Про це повідомляє УНН з посиланням на Wiley Online Library.

Деталі

Науковці розробили функціональні тканини спинного мозку з людських матеріалів та клітин. Дослідники імплантували їх у лабораторні моделі з хронічним паралічем, в результаті чого вдалося успішно відновити здатність ходити в 80% випадків.

“Наша мета на найближчі кілька років — розробити персоналізовані імплантати спинного мозку для відновлення тканин, пошкоджених унаслідок травми, без ризику відторгнення імплантату”, — розповів автор експерименту Таль Двір.

Вони використовували зразки тканин пацієнта та перетворили їх на імплантат спинного мозку, що функціонує за допомогою процесу, який імітує розвиток спинного мозку у людських ембріонів.

Як зазначається, технологія заснована на зборі невеликої біопсії жирової тканини живота у пацієнта. Ця тканина, як і всі інші в організмі, складається з клітин разом із позаклітинним матриксом — у них містяться колагени та цукри.

З позаклітинного матриксу вчені створили персоналізований гідрогель, який не викликав би імунної відповіді чи відторгнення після імплантації, перемістили стовбурові клітини в гідрогель і зімітували ембріональний розвиток спинного мозку. Це допомогло перетворити клітини на 3D-імплантати нейронних мереж.

Дослідники планують випробовувати імплантати на людях і сподіваються, що скоро така процедура стане доступною для жителів усіх країн.

Нагадаємо 

Науковці навчилися відновлювати людські хрящі за допомогою електрики. Вони розробили електричні колінні імплантати, які можуть стати рішенням для людей, що страждають на артрит.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Технології
Bitcoin
$84,554.90
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33