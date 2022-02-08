Ізраїльські вчені створили імплантати спинного мозку для лікування паралічу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Вчені із Центру регенеративної біотехнології Sagol створили імплантати спинного мозку, винахід дозволить людям із паралічем знову ходити. Про це повідомляє УНН з посиланням на Wiley Online Library.
Деталі
Науковці розробили функціональні тканини спинного мозку з людських матеріалів та клітин. Дослідники імплантували їх у лабораторні моделі з хронічним паралічем, в результаті чого вдалося успішно відновити здатність ходити в 80% випадків.
“Наша мета на найближчі кілька років — розробити персоналізовані імплантати спинного мозку для відновлення тканин, пошкоджених унаслідок травми, без ризику відторгнення імплантату”, — розповів автор експерименту Таль Двір.
Вони використовували зразки тканин пацієнта та перетворили їх на імплантат спинного мозку, що функціонує за допомогою процесу, який імітує розвиток спинного мозку у людських ембріонів.
Як зазначається, технологія заснована на зборі невеликої біопсії жирової тканини живота у пацієнта. Ця тканина, як і всі інші в організмі, складається з клітин разом із позаклітинним матриксом — у них містяться колагени та цукри.
З позаклітинного матриксу вчені створили персоналізований гідрогель, який не викликав би імунної відповіді чи відторгнення після імплантації, перемістили стовбурові клітини в гідрогель і зімітували ембріональний розвиток спинного мозку. Це допомогло перетворити клітини на 3D-імплантати нейронних мереж.
Дослідники планують випробовувати імплантати на людях і сподіваються, що скоро така процедура стане доступною для жителів усіх країн.
Нагадаємо
Науковці навчилися відновлювати людські хрящі за допомогою електрики. Вони розробили електричні колінні імплантати, які можуть стати рішенням для людей, що страждають на артрит.