Израильские ученые создали имплантаты спинного мозга для лечения паралича
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Ученые из Центра регенеративной биотехнологии Sagol создали имплантаты спинного мозга, изобретение позволит людям с параличом снова ходить. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Wiley Online Library.
Детали
Ученые разработали функциональные ткани спинного мозга из человеческих материалов и клеток. Исследователи имплантировали их в лабораторные модели с хроническим параличом, в результате чего удалось успешно восстановить способность ходить в 80% случаев.
“Наша цель на ближайшие несколько лет — разработать персонализированные имплантаты спинного мозга для восстановления тканей, поврежденных вследствие травмы, без риска отторжения имплантата”, — рассказал автор эксперимента Таль Двор.
Они использовали образцы тканей пациента и превратили их на имплантат спинного мозга, который функционирует с помощью процесса, который имитирует развитие спинного мозга у человеческих эмбрионов.
Как отмечается, технология основана на сборе небольшой биопсии жировой ткани живота у пациента. Эта ткань, как и все остальные в организме, состоит из клеток вместе с внеклеточным матриксом — в них содержатся коллаген и сахар.
Из внеклеточного матрикса ученые создали персонализированный гидрогель, который не вызвал бы иммунного ответа или отторжения после имплантации, переместили стволовые клетки в гидрогель и сымитировали эмбриональное развитие спинного мозга. Это помогло превратить клетки в 3D-имплантаты нейронных сетей.
Исследователи планируют испытывать имплантаты на людях и надеются, что скоро эта процедура станет доступной для жителей всех стран.
Напомним
Ученые научились восстанавливать человеческие хрящи с помощью электричества. Они разработали электрические коленные имплантаты, которые могут стать решением для людей, страдающих артритом.