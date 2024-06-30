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Ізраїльський міністр закордонних справ: загроза знищенням з боку Ірану отримає відповідь

Київ • УНН

 • 49991 перегляди

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац попередив, що будь-яка загроза знищення Ізраїлю з боку Ірану отримає відповідь, включно з можливими військовими діями.

Ізраїльський міністр закордонних справ: загроза знищенням з боку Ірану отримає відповідь

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що будь-яка загроза знищенням Ізраїлю з боку Ірану вимагає належної відповіді. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у суботу заявив, що повідомлення Ірану про можливість "знищувальної війни" робить його країну готовою до будь-яких заходів, включаючи військові. Кац висловив своє рішуче засудження в стосунку іранського режиму, наголошуючи, що будь-яка загроза знищення Ізраїлю заслуговує на відповідний крок.

У своєму зверненні на X Ісраель Кац також підкреслив, що Ізраїль буде діяти з повною силою щодо Хезболли, яку Іран підтримує, якщо вона не припинить обстріли на ізраїльські території з Лівану та не відійде від кордону. Він також зазначив, що Ізраїль надає перевагу дипломатичним зусиллям у вирішенні конфлікту, але не виключає жодних варіантів для захисту своїх громадян.

Нагадаємо

Раніше, іранська місія в ООН на X заявила про готовність до "повномасштабної військової агресії" в разі ізраїльських дій в Лівані, що, за їхніми словами, може викликати "війну, яка знищить" Ізраїль.

Байден пропонує обмін заручниками для припинення конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС в Газі28.06.24, 05:19 • 119104 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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