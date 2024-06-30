Израильский министр иностранных дел: угроза уничтожением со стороны Ирана получит ответ

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что любая угроза уничтожением Израиля со стороны Ирана требует надлежащего ответа. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в субботу заявил, что сообщение Ирана о возможности "уничтожающей войны" делает его страну готовой к любым мерам, включая военные. Кац выразил свое решительное осуждение в отношении иранского режима, подчеркивая, что любая угроза уничтожения Израиля заслуживает ответного шага.

В своем обращении на X Исраэль Кац также подчеркнул, что Израиль будет действовать с полной силой в отношении Хезболлы, которую Иран поддерживает, если она не прекратит обстрелы на израильские территории из Ливана и не отойдет от границы. Он также отметил, что Израиль предпочитает дипломатические усилия в решении конфликта, но не исключает никаких вариантов для защиты своих граждан.

Напомним

Ранее, иранская миссия в ООН на X заявила о готовности к "полномасштабной военной агрессии" в случае израильских действий в Ливане, что, по их словам, может вызвать "войну, которая уничтожит" Израиль.

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