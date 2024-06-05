Ізраїль підписав контракт на придбання 25 додаткових винищувачів-невидимок F-35 у США на суму 3 мільярди доларів
Київ • УНН
Ізраїль підписав угоду з США на суму 3 мільярди доларів про придбання 25 додаткових винищувачів-невидимок Lockheed Martin F-35. Поставка винищувачів запланована на 2028 рік, - їх загальний парк в ЦАХАЛ досягне 75 літаків.
З новими придбаннями F-35 Ізраїль матиме у своєму розпорядженні 75 винищувачів, які вважаються найефективнішими на сучасному ринку. Про це пише УНН із посиланням на Deutsche Welle.
Деталі
Ізраїль оголосив про підписання угоди зі Сполученими Штатами на суму 3 мільярди доларів про купівлю 25 додаткових винищувачів-невидимок F-35 виробництва компанії Lockheed Martin, які будуть поставлені з 2028 року.
Закупівля третьої ескадрильї F-35 "відображає міцність стратегічного альянсу між Ізраїлем і Сполученими Штатами", вважає міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант.
Ця здатність має значний вплив на близьких і далеких аренах. У той час як деякі з наших супротивників прагнуть підірвати наші зв'язки з нашим найбільшим союзником, ми лише ще більше зміцнюємо наш альянс. Це посилає потужний сигнал нашим ворогам у всьому регіоні
Доповнення
Заява про придбання F-35 прозвучала на тлі напруженості між президентом США Джо Байденом і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху після майже восьми місяців війни між Ізраїлем і палестинським ісламістським рухом ХАМАС у секторі Газа.
Лідер демократів попередив 8 травня, що Сполучені Штати припинять постачання певної зброї до Ізраїлю - зокрема, "артилерійських снарядів" - у разі великого військового наступу на півдні Гази в місті Рафах. Але відтоді ізраїльська армія штурмує місто, де, за її словами, знаходяться останні батальйони ХАМАС.
Ізраїль заявив, що здобув контроль над кордоном Гази з Єгиптом під час наступу на Рафах30.05.24, 09:07 • 29424 перегляди