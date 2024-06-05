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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В посольстве прокомментировали ситуацию на границе с поляками, переговоры с которыми сорвало НАБУ

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Израиль подписал контракт на покупку 25 дополнительных истребителей-невидимок F-35 в США на сумму 3 миллиарда долларов

За сутки силы обороны поразили радиолокационную станцию и три средства ПВО рф - Генштаб

В течение дня Силы обороны Украины нанесли удары по 15 районам сосредоточения личного состава рф, артиллерийскому средству, базе горюче-смазочных материалов, радиолокационной станции и трем средствам ПВО.

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За сутки силы обороны поразили радиолокационную станцию и три средства ПВО рф - Генштаб

Контроль работников спецслужб усовершенствован: проверку деклараций и образа жизни будет осуществлять новое подразделение

В Украине создано новое подразделение НАПК для мониторинга сотрудников спецслужбы. Ожидается повышение эффективности финансового контроля особых категорий декларантов.

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Контроль работников спецслужб усовершенствован: проверку деклараций и образа жизни будет осуществлять новое подразделение

С начала суток продолжаются пять боевых столкновений в районах Андреевки и Клещиевки - Генштаб

С начала суток продолжилось пять боевых столкновений в районах Андреевки и Клещеевки на Краматорском направлении, в то время как противник пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Новоселовки первой и Сокола на Покровском направлении, при этом ситуация остается напряженной.

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С начала суток продолжаются пять боевых столкновений в районах Андреевки и Клещиевки - Генштаб

Комиссия по этике проверяет конгрессвумен Спартц из-за жалоб подчиненных - Politico

Комиссия по этике Палаты представителей США провела предварительное расследование обращения члена Палаты представителей Виктории Спартц с персоналом в ответ на многочисленные жалобы, поданные в отношении предполагаемого "абьюза", "общей токсичности" и "ярости" республиканки из Индианы, сообщает Politico.

Новости Мира •   •  8722 просмотра
Комиссия по этике проверяет конгрессвумен Спартц из-за жалоб подчиненных - Politico

Враг утром обстрелял Пивничное и Селидово Донецкой области: есть погибший и раненые

Один человек погиб и еще пятеро получили ранения в результате российского обстрела села Пивничное и города Селидово в Донецкой области сегодня утром.

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Враг утром обстрелял Пивничное и Селидово Донецкой области: есть погибший и раненые

С начала суток продолжается бой в районе Волчанска – Генштаб

Бои в районе Волчанска Харьковской области продолжаются с начала суток, ситуация, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, находится под контролем.

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С начала суток продолжается бой в районе Волчанска – Генштаб

Участник Кубка мира по горнолыжному спорту и его подруга разбились на итальянской горе

Горнолыжник Жан-Даниэль Перссон и его подруга Элиза Орлеан трагически погибли в результате несчастного случая в горах на горе Цербион в Италии.

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Участник Кубка мира по горнолыжному спорту и его подруга разбились на итальянской горе

Более полутора тысяч семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара

Более полутора тысяч семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара.

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Более полутора тысяч семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара

Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист

Даниил Гетманцев, председатель налогового комитета Рады пытается влиять на суд через общественное мнение и перебирает на себя роль судьи при определении законности решения в уголовном производстве в отношении нелегального табака.

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Гетманцев перебирает на себя роль суда, определяя, какое решение будет законным в деле о нелегальном табаке - юрист