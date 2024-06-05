Израиль подписал контракт на покупку 25 дополнительных истребителей-невидимок F-35 в США на сумму 3 миллиарда долларов

З новыми переданными F-35 Израненными матиме у своему отряду 75 винищув, аки вооружаются найфективнейшими на сучасном ринку. Проше пише УНН із поселанням на Немецкой волне.

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Израиль объявил о подписании соглашения с Соединенными Штатами на сумму 3 миллиарда долларов о покупке 25 дополнительных истребителей-невидимок F-35 производства компании Lockheed Martin, которые будут поставлены с 2028 года.

Закупка третьей эскадрильи F-35" отражает прочность стратегического альянса между Израилем и Соединенными Штатами", считает министр обороны Израиля Йоав Галант.

Эта способность оказывает значительное влияние на близких и дальних аренах. В то время как некоторые из наших противников стремятся подорвать наши связи с нашим величайшим союзником, мы лишь еще больше укрепляем наш альянс. Это посылает мощный сигнал нашим врагам по всему региону - отметил чиновник.

Дополнение

Заявление о приобретении F-35 прозвучало на фоне напряженности между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после почти восьми месяцев войны между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС в секторе Газа.

Лидер демократов предупредил 8 мая, что Соединенные Штаты прекратят поставки определенного оружия в Израиль - в частности, "артиллерийских снарядов" - в случае крупного военного наступления на юге Газы в городе Рафах. Но с тех пор израильская армия штурмует город, где, по ее словам, находятся последние батальоны ХАМАС.

Израиль заявил, что получил контроль над границей Газы с Египтом во время наступления на Рафах