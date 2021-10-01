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З Литви повернули додому вже 176 нелегальних мігрантів

З Литви повернули додому вже 176 нелегальних мігрантів

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. З Литви депортовано або добровільно повернулися у свої країни вже 176 мігрантів, які нелегально перетнули литовсько-білоруський кордон. Про це повідомляє УНН із посиланням на LRT.

Деталі

Цього тижня до Литви приїжджала делегація з Іраку, яка допомогла оформити документи для повернення ще 63 громадян. Також вони планують відвідати усі центри проживання мігрантів та обговорити можливості репатріації громадян Іраку, які незаконно прибули до Литви.

“Ми якомога тісніше співпрацюємо з Іраком задля повернення їхніх громадян додому. Ми розуміємо, що люди, які вирішили нелегально перетнути кордон ЄС, обмануті білоруським режимом, але хочемо зупинити такі дії. Нелегальний перетин кордону не буде толеруватися, а ті, кому справді загрожує небезпека, може легально просити про притулок”, — заявила міністр внутрішніх справ Агне Білотайте.

Станом на сьогодні розглянули 690 прохань про отримання притулку, жодне з них не задовільнили. Загалом зареєстрували 2084 таких заявок. Кожен випадок розглядають окремо.

Додамо

У Литві затверджено процедуру добровільного повернення. Згідно з нею, департамент міграції може надати фінансову підтримку нелегальним мігрантам, які захотіли повернутися у свою країну добровільно, якщо вони подадуть такий запит і будуть співпрацювати з владою. Для мігрантів, які хочуть повернутися, купують квитки і дають 300 євро.

Нагадаємо

Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити на територію Європейського Союзу. На початку липня у Литві оголосили режим загальнонаціональної надзвичайної ситуації. Згодом аналогічний режим на кордоні з Білоруссю ввели Латвія та Польща.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

У межах боротьби з потоком нелегальних мігрантів Литва розпочала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

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