С Литвы вернули домой уже 176 нелегальных мигрантов

Детали

На этой неделе в Литву приезжала делегация из Ирака, которая помогла оформить документы для возвращения еще 63 граждан. Также они планируют посетить все центры проживания мигрантов и обсудить возможности репатриации граждан Ирака, незаконно прибывших в Литву.

“Мы как можно теснее сотрудничаем с Ираком для возвращения их граждан домой. Мы понимаем, что люди, которые решили нелегально пересечь границу ЕС, обманутые белорусским режимом, но хотим остановить такие действия. Нелегальное пересечение границы не будет толерироваться, а те, кому действительно угрожает опасность могут легально просить об убежищи”, — заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

На сегодня рассмотрели 690 просьб о получении убежища, ни одно из них не удовлетворили. В общем зарегистрировали 2084 таких заявок. Каждый случай рассматривают отдельно.

Добавим

В Литве утверждена процедура добровольного возвращения. Согласно ей, департамент миграции может оказать финансовую поддержку нелегальным мигрантам, которые захотели вернуться в свою страну добровольно, если они подадут такой запрос и будут сотрудничать с властью. Для мигрантов, которые хотят вернуться, покупают билеты и дают 300 евро.

Напомним

В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позже аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.

В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.

В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Литва начала строительство забора на границе с Беларусью.