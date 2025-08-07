ІТ більше не в моді? Магістратура-2025 здивувала новими лідерами серед спеціальностей
Київ • УНН
Дані реєстрації на вступ до магістратури у 2025 році показують, що ІТ-галузь втратила лідерство. Педагогіка та управління стали новими лідерами серед спеціальностей.
Дані реєстрації на вступ до магістратури у 2025 році свідчать про неочікуваний поворот в освітніх вподобаннях українців: ІТ-галузь втратила лідерство, поступившись... педагогам та управлінцям. Це – не просто цифри, а дзеркало зміни суспільних пріоритетів.
Про це інформує Сергій Бабак, пише УНН.
Деталі
Освітній пейзаж України переживає трансформацію. Про це свідчать свіжі дані реєстрації на вступ до магістратури, які оприлюднив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.
Найбільшим сюрпризом стало те, що спеціальність "Інформаційні технології", яка ще кілька років тому здавалася беззаперечним фаворитом, у 2025 році посіла лише третє місце.
Лідерами стали:
- Педагогіка – 16 709 вступників;
- Управління та адміністрування – 16 437;
- Інформаційні технології – 13 152;
- Право – 10 695;
- Психологія – 9 435.
Таким чином, розрив між другим і третім місцями склав понад 19%
Ще у 2023 році ІТ змагалося за перше місце з правом та психологією, а вже у 2025-му – педагогіка вперше очолила рейтинг, залишивши позаду навіть найбільш "модні" технічні напрями.
Аналітики пояснюють цю зміну кількома факторами:
- Зростання попиту на освітян в умовах реформ у шкільній освіті;
- Перенасичення ІТ-ринку та більша конкуренція на ньому;
- Прагнення стабільності та управлінських навичок у часи невизначеності.
Тренд не випадковий: за три роки магістратура в Україні чітко демонструє зсув пріоритетів. Менеджмент і педагогіка стрімко нарощують популярність, тоді як ІТ – здає позиції. І хоча цифрові професії залишаються затребуваними, студенти дедалі частіше обирають напрями, пов’язані з людьми, а не лише з технологіями.
Нагадаємо
176 376 вступників отримали рекомендації до зарахування на бакалаврат. Цього року алгоритм розподіляв місця як на бюджет, так і на контракт, включаючи гранти.