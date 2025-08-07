$41.610.07
ИТ больше не в моде? Магистратура-2025 удивила новыми лидерами среди специальностей

Киев • УНН

 • 1934 просмотра

Данные регистрации на поступление в магистратуру в 2025 году показывают, что ИТ-отрасль утратила лидерство. Педагогика и управление стали новыми лидерами среди специальностей.

ИТ больше не в моде? Магистратура-2025 удивила новыми лидерами среди специальностей

Данные регистрации на поступление в магистратуру в 2025 году свидетельствуют о неожиданном повороте в образовательных предпочтениях украинцев: IT-отрасль потеряла лидерство, уступив... педагогам и управленцам. Это – не просто цифры, а зеркало изменения общественных приоритетов.

Об этом информирует Сергей Бабак, пишет УНН.

Детали

Образовательный ландшафт Украины переживает трансформацию. Об этом свидетельствуют свежие данные регистрации на поступление в магистратуру, которые обнародовал глава Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.

Самым большим сюрпризом стало то, что специальность "Информационные технологии", которая еще несколько лет назад казалась бесспорным фаворитом, в 2025 году заняла лишь третье место.

Лидерами стали:

  • Педагогика – 16 709 поступающих;
    • Управление и администрирование – 16 437;
      • Информационные технологии – 13 152;
        • Право – 10 695;
          • Психология – 9 435.

            Таким образом, разрыв между вторым и третьим местами составил более 19%

            - написал Бабак.

            Еще в 2023 году IT соревновалось за первое место с правом и психологией, а уже в 2025-м – педагогика впервые возглавила рейтинг, оставив позади даже самые "модные" технические направления.

            Аналитики объясняют это изменение несколькими факторами:

            • Рост спроса на педагогов в условиях реформ в школьном образовании;
              • Перенасыщение IT-рынка и большая конкуренция на нем;
                • Стремление к стабильности и управленческим навыкам во времена неопределенности.

                  Тренд не случаен: за три года магистратура в Украине четко демонстрирует сдвиг приоритетов. Менеджмент и педагогика стремительно наращивают популярность, тогда как IT – сдает позиции. И хотя цифровые профессии остаются востребованными, студенты все чаще выбирают направления, связанные с людьми, а не только с технологиями.

                  Напомним

                  176 376 поступающих получили рекомендации к зачислению на бакалавриат. В этом году алгоритм распределял места как на бюджет, так и на контракт, включая гранты.

                  Лилия Подоляк

                  ОбществоОбразование
                  Верховная Рада
                  Украина