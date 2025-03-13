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ISW: путін у військовій формі на Курщині і захоплення росіянами Суджі - демонстрація сили на тлі переговорів

Київ • УНН

 • 26299 перегляди

Візит путіна до Курської області перед захопленням військами рф Суджі може свідчити про бажання показати силу на тлі пропозиції США та України про припинення вогню. Він намагається видати себе за активного лідера.

ISW: путін у військовій формі на Курщині і захоплення росіянами Суджі - демонстрація сили на тлі переговорів

Візит росйського диктатора володимира путіна до військового командного пункту у Курській області свідчить про його бажання використати захоплення росіянами Суджі для демонстрації військового успіху та сили на тлі американсько-української пропозиції про тимчасове припинення вогню. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що це був перший візит путіна до Курщини після вторгнення України у серпні 2024 року і лише другий випадок, коли правитель рф відвідує російські війська на передовій з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року.

путін був у військовій формі під час візиту до штабу у Курській області - знаковий хід, оскільки він був у костюмі під час візитів на передову у квітні 2023 року

- відзначили в ISW.

Там припускають, що путін, імовірно, намагається видати себе за активного лідера військового часу та зарахувати себе до російських військово-політичних лідерів, відповідальних за нещодавнє просування росіян у Курській області.

"Путін також, ймовірно, намагається показати себе сильним і ефективним воєначальником перед американо-російськими зустрічами, включаючи зустріч зі спеціальним посланником США на Близькому Сході Стівом Віткоффом 13 березня, під час якої делегації, ймовірно, обговорять пропозицію США та України про тимчасове припинення вогню", - резюмували автори звіту.

Нагадаємо

За інформацією ISW, російські війська захопили місто Суджа у курській області рф. Аналітики посилаються на геолокаційні кадри, опубліковані 12 березня, які показують, що російські війська нещодавно захопили Суджу та просунулися до південної Заолешенки (безпосередньо на північний захід від Суджі).

Раніше у середу путін відвідав Курську область та провів нараду. Він поставив завдання "остаточно розгромити супротивника" та створити зону безпеки вздовж кордону.

Намагається грати в підвищення ставок перед США: у РНБО відреагували на "візит" путіна на Курщину12.03.25, 22:06 • 16295 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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