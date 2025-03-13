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ISW: путин в военной форме на Курщине и захват россиянами Суджи - демонстрация силы на фоне переговоров

Киев • УНН

 • 26293 просмотра

Визит путина в Курскую область перед захватом войсками рф Суджи может свидетельствовать о желании показать силу на фоне предложения США и Украины о прекращении огня. Он пытается выдать себя за активного лидера.

ISW: путин в военной форме на Курщине и захват россиянами Суджи - демонстрация силы на фоне переговоров

Визит российского диктатора владимира путина в военный командный пункт в Курской области свидетельствует о его желании использовать захват россиянами Суджи для демонстрации военного успеха и силы на фоне американско-украинского предложения о временном прекращении огня. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), сообщает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что это был первый визит путина в Курщину после вторжения в Украину в августе 2024 года и лишь второй случай, когда правитель рф посещает российские войска на передовой с начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года.

путин был в военной форме во время визита в штаб в Курской области - знаковый ход, поскольку он был в костюме во время визитов на передовую в апреле 2023 года

- отметили в ISW.

Там предполагают, что путин, вероятно, пытается выдать себя за активного лидера военного времени и причислить себя к российским военно-политическим лидерам, ответственным за недавнее продвижение россиян в Курской области.

"Путин также, вероятно, пытается показать себя сильным и эффективным военачальником перед американо-российскими встречами, включая встречу со специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом 13 марта, во время которой делегации, вероятно, обсудят предложение США и Украины о временном прекращении огня", - резюмировали авторы отчета.

Напомним

По информации ISW, российские войска захватили город Суджа в Курской области рф. Аналитики ссылаются на геолокационные кадры, опубликованные 12 марта, которые показывают, что российские войска недавно захватили Суджу и продвинулись к южной Заолешенке (непосредственно к северо-западу от Суджи).

Ранее в среду путин посетил Курскую область и провел совещание. Он поставил задачу "окончательно разгромить противника" и создать зону безопасности вдоль границы.

Пытается играть в повышение ставок перед США: в СНБО отреагировали на "визит" путина на Курщину12.03.25, 22:06 • 16291 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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