Іран пригрозив наступом в Ормузькій протоці у разі провалу переговорів зі США
Київ • УНН
Іран може завдати удару в Ормузькій протоці, якщо переговори зі США проваляться. Переговори щодо мирної угоди зайшли в глухий кут, термін до 18 серпня втратив чинність.
Іран може перейти до "повністю наступальної" військової позиції та завдати удару в Ормузькій протоці, якщо дипломатичні переговори зі США не принесуть результату. Про це Reuters заявив високопоставлений іранський чиновник, пише УНН.
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За його словами, переговори щодо остаточного припинення війни між Іраном і США зайшли в глухий кут. Також зупинилися спроби відновити рух нафтових танкерів через стратегічну Ормузьку протоку.
Іранські структури повинні бути готові до ескалації напруженості в Ормузькій протоці та ширшому регіоні, оскільки Іран буде готовий приймати рішення та вживати заходів щодо складних рішень
Він додав, що у разі провалу дипломатичних зусиль Тегеран може провести "своєчасну та точну" військову атаку, щоб прорвати військово-морську блокаду США.
Переговори мали завершитися до 18 серпня
17 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачав 60-денний термін для укладення ширшої угоди щодо іранської ядерної програми та американських санкцій.
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До 18 серпня сторони мали досягти остаточної мирної угоди. Однак, за даними Reuters, переговорний процес фактично зупинився, а тимчасова домовленість, укладена в червні, швидко втратила чинність.
Ормузька протока залишається ключовим маршрутом для світових поставок нафти. Будь-яке подальше загострення в районі протоки може вплинути на рух нафтових танкерів та посилити напруженість у регіоні.
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