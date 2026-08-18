Иран пригрозил наступлением в Ормузском проливе в случае провала переговоров с США

Иран может перейти к «полностью наступательной» военной позиции и нанести удар в Ормузском проливе, если дипломатические переговоры с США не принесут результата. Об этом Reuters заявил высокопоставленный иранский чиновник, пишет УНН.

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По его словам, переговоры по окончательному прекращению войны между Ираном и США зашли в тупик. Также прекратились попытки возобновить движение нефтяных танкеров через стратегический Ормузский пролив.

Иранские структуры должны быть готовы к эскалации напряжённости в Ормузском проливе и более широком регионе, поскольку Иран будет готов принимать решения и предпринимать шаги, связанные со сложными решениями — сказал иранский чиновник.

Он добавил, что в случае провала дипломатических усилий Тегеран может провести «своевременную и точную» военную атаку, чтобы прорвать военно-морскую блокаду США.

Переговоры должны были завершиться до 18 августа

17 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал 60-дневный срок для заключения более широкого соглашения по иранской ядерной программе и американским санкциям.

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До 18 августа стороны должны были достичь окончательного мирного соглашения. Однако, по данным Reuters, переговорный процесс фактически остановился, а временная договорённость, заключённая в июне, быстро утратила силу.

Ормузский пролив остаётся ключевым маршрутом для мировых поставок нефти. Любое дальнейшее обострение в районе пролива может повлиять на движение нефтяных танкеров и усилить напряжённость в регионе.

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