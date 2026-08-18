Иран пригрозил наступлением в Ормузском проливе в случае провала переговоров с США
Киев • УНН
Иран может нанести удар в Ормузском проливе, если переговоры с США провалятся. Переговоры по мирному соглашению зашли в тупик, срок до 18 августа утратил силу.
Иран может перейти к «полностью наступательной» военной позиции и нанести удар в Ормузском проливе, если дипломатические переговоры с США не принесут результата. Об этом Reuters заявил высокопоставленный иранский чиновник, пишет УНН.
Детали
По его словам, переговоры по окончательному прекращению войны между Ираном и США зашли в тупик. Также прекратились попытки возобновить движение нефтяных танкеров через стратегический Ормузский пролив.
Иранские структуры должны быть готовы к эскалации напряжённости в Ормузском проливе и более широком регионе, поскольку Иран будет готов принимать решения и предпринимать шаги, связанные со сложными решениями
Он добавил, что в случае провала дипломатических усилий Тегеран может провести «своевременную и точную» военную атаку, чтобы прорвать военно-морскую блокаду США.
Переговоры должны были завершиться до 18 августа
17 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривал 60-дневный срок для заключения более широкого соглашения по иранской ядерной программе и американским санкциям.
США "ещё не достигли понимания" с Ираном - Кушнер17.08.26, 22:52 • 2776 просмотров
До 18 августа стороны должны были достичь окончательного мирного соглашения. Однако, по данным Reuters, переговорный процесс фактически остановился, а временная договорённость, заключённая в июне, быстро утратила силу.
Ормузский пролив остаётся ключевым маршрутом для мировых поставок нефти. Любое дальнейшее обострение в районе пролива может повлиять на движение нефтяных танкеров и усилить напряжённость в регионе.
Иран должен "поднять белый флаг капитуляции" — Трамп17.08.26, 16:31 • 4110 просмотров