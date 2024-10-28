Іран поки не передавав ракети рф - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський повідомив, що Іран поки не надав ракети росії, але веде активні переговори щодо цього.
За інформацією розвідки, союзник рф - Іран поки що не надавав ракети. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції на саміті Україна - Північна Європа, передає УНН.
"Іран вже ліцензував виробництво "шахедів" на території рф, до того ж вони пропонують пакети допомоги. Зараз вони ведуть поглиблений діалог про ракети, що Іран може надати росії. За нашою інформацією ракет вони поки не надали, але про це говорять", - сказав Зеленський.
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Як писав The Washington Post, у рамках розширення співпраці москви з Тегераном, росія готує нові поставки зброї до Ірану в обмін на балістичні ракети та безпілотники.
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