Иран пока не передавал ракеты рф - Зеленский

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Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
17:48 • 44382 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

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Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
15:59 • 72633 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

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Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
15:21 • 90458 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

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Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
14:39 • 97444 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

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Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
13:02 • 97109 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

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российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
11:44 • 113280 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

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Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды
08:46 • 103263 просмотра

Зима близко. Мэр Броваров рассказал как город готовится к ухудшению погоды

Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно
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Графики аварийных отключений света были введены в двух областях: где именно

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться
26 октября 2024, 08:21 • 160210 просмотра

Правительство частично возобновило бронирование военнообязанных: кто может этим воспользоваться

Индустрия красоты и рынок средств личной гигиены: защищены ли женщины от воздействия токсичных веществ
26 октября 2024, 08:02 • 256121 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иран пока не передавал ракеты рф - Зеленский

Иран пока не передавал ракеты рф - Зеленский

Киев  •  УНН

20:14 • 4753 просмотра

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Зеленский сообщил, что Иран пока не предоставил ракеты россии, но ведет активные переговоры по этому поводу.

По информации разведки, союзник рф - Иран пока не предоставлял ракеты. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите Украина - Северная Европа, передает УНН.

"Иран уже лицензировал производство "шахедов" на территории рф, к тому же они предлагают пакеты помощи. Сейчас они ведут углубленный диалог о ракетах, которые Иран может предоставить россии. По нашей информации ракет они пока не предоставили, но об этом говорят", - сказал Зеленский.

Разведка: Иран не передает ракеты россии из-за потенциальных последствий30 декабря 2022, 00:10 • 268079 просмотров

Как писал The Washington Post, в рамках расширения сотрудничества Москвы с Тегераном, россия готовит новые поставки оружия в Иран в обмен на баллистические ракеты и беспилотники. 

россия планирует купить у Ирана баллистические ракеты малой дальности - Wall Street Journal4 января 2024, 12:50 • 21672 просмотра

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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