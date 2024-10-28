Иран пока не передавал ракеты рф - Зеленский
Киев • УНН
Зеленский сообщил, что Иран пока не предоставил ракеты россии, но ведет активные переговоры по этому поводу.
По информации разведки, союзник рф - Иран пока не предоставлял ракеты. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите Украина - Северная Европа, передает УНН.
"Иран уже лицензировал производство "шахедов" на территории рф, к тому же они предлагают пакеты помощи. Сейчас они ведут углубленный диалог о ракетах, которые Иран может предоставить россии. По нашей информации ракет они пока не предоставили, но об этом говорят", - сказал Зеленский.
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