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Разведка: Иран не передает ракеты россии из-за потенциальных последствий

Разведка: Иран не передает ракеты россии из-за потенциальных последствий

Киев • УНН

 • 268144 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона отметил, что у россии и Ирана есть предварительные договоренности по поставкам ракет, но Иран воздерживается из-за потенциальных последствий, пишет УНН.

Цитата

“Снабжение иранских дронов продолжается. Что касается баллистических ракет, это такое желанное оружие для путина, но пока получить его он никак не может. Над этим идет серьезная работа, хотя предварительные договоренности, мы знаем, что они есть, но теперь осталось дождаться и посмотреть. Насколько нам известно, то в Иране не все так пылают желанием помогать путину, понимая чем это для иранского режима может грозить”, — сказал он.

Напомним 

Китай сейчас не оказывает мощную помощь россии, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

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