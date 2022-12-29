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Данілов: Великої потужної допомоги від Китаю у рф зараз немає

Данілов: Великої потужної допомоги від Китаю у рф зараз немає

Київ • УНН

 • 379217 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Китай наразі не надає потужної допомоги росії, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов у інтерв'ю KyivPost, пише УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання журналіста, чи Китай нелегально надає росії зброю чи технології, Данілов сказав, що сьогодні "ніхто не дасть відповіді на це питання".

"Можу сказати, що великої потужної допомоги від Китаю у рф зараз немає. Як буде завтра, будемо дивитися", - додав він.

Крім цього, на думку секретаря РНБО, Пекін може впливати на кремль в питаннях війни проти України, і росія може стати "підлеглою" Китаю, якщо "Захід не зробить висновків". 

"Чи захопить Китай росію? І якщо так, то в яких обсягах? Ось це велике питання. Це також виклик для світу", - сказав він.

Також він зауважив, що ядерні погрози від країни-агресора "затихли", після того, як їй "робили зауваження" в Пекіні, і "пояснили, що цього робити не можна". Він підсумував: "росіяни слухняні щодо Китаю".

Нагадаємо

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов у інтерв'ю KyivPost повідомив, що остаточної домовленості між російським диктатором володимиром путіним та самопроголошеним президентом рб олександром лукашенком щодо залучення білорусі у війну проти України немає.

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