Данилов: Большой мощной помощи от Китая в рф сейчас нет

Детали

Отвечая на вопрос журналиста, предоставляет ли Китай нелегально россии оружие или технологии, Данилов сказал, что сегодня "никто не ответит на этот вопрос".

"Могу сказать, что большой мощной помощи от Китая в россии сейчас нет. Как будет завтра, будем смотреть", - добавил он.

Кроме этого, по мнению секретаря СНБО, Пекин может влиять на кремль в вопросах войны против Украины, и россия может стать "подчиненной" Китаю, если "Запад не сделает выводов".

"Захватит ли Китай россию? И если да, то в каких объемах? Вот это большой вопрос. Это тоже вызов для мира", - сказал он.

Также он заметил, что ядерные угрозы от страны-агрессора "утихли", после того, как ей "делали замечания" в Пекине, и "объяснили, что этого делать нельзя". Он подытожил: "россияне послушны по отношению к Китаю".

Напомним

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью KyivPost сообщил, что окончательной договоренности между российским диктатором владимиром путиным и самопровозглашенным президентом рб александром лукашенко о привлечении беларуси в войну против Украины нет.