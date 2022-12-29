Остаточної домовленості щодо залучення білорусі до війни в Україні немає - Данілов

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Коментуючи останні зустрічі диктаторів у мінську та москві, Данілов сказав, що це не перша спроба путіна після 24 лютого залучити лукашенка як суб'єкта у війну проти України. Він зауважив, що президент рб розуміє, що якщо він це зробить, то "тоді йому треба буде ставити крапку на житті найближчим часом", оскільки Україна та світ "не пробачать" такого кроку.

Секретар РНБО повідомив, що Україна спостерігає за діями двох країн, і зазначив, що у білорусі є "зовсім інше бачення", ніж в росії.

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"Дії демонструють, що нині остаточної домовленості немає. Але це не означає, що путін не буде намагатись надалі тиснути на лукашенка. білорусь окупована рф. Російські військові поводять себе там, як у себе вдома. Коли буде прийнято рішення, не дай Боже, що білоруси починають військові дії, тоді ми будемо реагувати", - підсумував Данілов.

Нагадаємо

19 грудня російський диктатор володимир путін прибув до мінська, де зустрівся з білоруським колегою олександром лукашенком.

Після зустрічі американський Інститут вивчення війни у своєму звіті висловив припущення, що путіну знову не вдалося вмовити лукашенка вступити у війну з Україною