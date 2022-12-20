путіну, схоже, знову не вдалося вмовити лукашенку вступити у війну — ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Американський Інститут вивчення війни (ISW) у черговому зведенні висловлює припущення, що російському лідеру володимиру путіну на зустрічі у понеділок знову не вдалося вмовити правителя білорусі олександра лукашенка вступити у війну з Україною, передає УНН.
Деталі
Раніше ISW оцінювало, що Лукашенко використовує риторику захисту білоруських кордонів від Заходу та НАТО, намагаючись уникнути участі у російському вторгненні в Україну.
Лукашенко також використовував подібні натяки про можливе розміщення ядерної зброї в Білорусі 17 лютого в контексті стверджуваної агресії Заходу.
В решті зведення ISW переказує для своєї, американської аудиторії повідомлення з обох сторін про становище на фронті і в тилу. Інститут, зокрема, зазначає, що росіяни, з одного боку, втратили деякі позиції на південь від Бахмута, а з іншого, згідно з результатами геолокації, займають позиції вже в межах міста, на самій його околиці.
Додамо
олександр лукашенко заявив, що в білорусі, відтепер, на бойове чергування стали передані росією ракетні комплекси “Іскандер” та системи ППО.
Він також назвав себе і свого колегу — володимира путіна "агресорами та найтоксичнішими людьми на планеті".