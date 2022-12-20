путину, похоже, опять не удалось уговорить лукашенко вступить в войну — ISW
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке высказывает предположение, что российскому лидеру владимиру путину на встрече в понедельник снова не удалось уговорить правителя беларуси александра лукашенко вступить в войну с Украиной, передает УНН.
Детали
Ранее ISW оценивало, что лукашенко использует риторику защиты белорусских границ от Запада и НАТО, пытаясь избежать участия в российском вторжении в Украину.
лукашенко также использовал подобные намеки на возможное размещение ядерного оружия в беларуси 17 февраля в контексте утверждаемой агрессии Запада.
В остальном сводке ISW пересказывает для своей, американской аудитории сообщения с обеих сторон о положении на фронте и в тылу. Институт отмечает, что россияне, с одной стороны, потеряли некоторые позиции к югу от Бахмута, а с другой, согласно результатам геолокации, занимают позиции уже в пределах города, на самой его окраине.
Добавим
александр лукашенко заявил, что в беларуси, отныне, на боевое дежурство стали переданы россией ракетные комплексы “Искандер” и системы ПВО.
Он также назвал себя и своего коллегу — владимира путина "агрессорами и самыми токсичными людьми на планете".