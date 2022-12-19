лукашенко назвал себя и путина "агрессорами и самыми токсичными людьми на планете"

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко, после встречи с российским диктатором владимиром путиным, назвал себя и своего коллегу “агрессорами и самыми токсичными людьми на планете”, передает УНН со ссылкой на его заявление.

Цитата

“Ну вы ж знаете, мы вдвоем (с владимиром путиным – ред.) соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше? владимир владимирович говорит, что я. А я уже начинаю думать, что он. Ну мы приняли решение, что вместе, одинаково. Вот и все”, – сказал александр лукашенко на итоговой пресс-конференции.

Добавим

В Главном управлении разведки заявили, что диктатор владимир путин прибыл с визитом в Минск не только для того, чтобы втянуть беларусь в войну с Украиной. Как заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, россия пытается получить максимум возможности от белорусского ОПК для усиления собственной армии.

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