лукашенко назвал себя и путина "агрессорами и самыми токсичными людьми на планете"

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“Ну вы ж знаете, мы вдвоем (с владимиром путиным – ред.) соагрессоры, самые вредные и токсичные люди на этой планете. У нас только один спор: кто больше? владимир владимирович говорит, что я. А я уже начинаю думать, что он. Ну мы приняли решение, что вместе, одинаково. Вот и все”, – сказал александр лукашенко на итоговой пресс-конференции.

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В Главном управлении разведки заявили, что диктатор владимир путин прибыл с визитом в Минск не только для того, чтобы втянуть беларусь в войну с Украиной. Как заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов, россия пытается получить максимум возможности от белорусского ОПК для усиления собственной армии.