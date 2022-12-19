Не только участие в войне: в ГУР назвали другие причины визита путина в Минск
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Российский диктатор владимир путин прибыл с визитом в Минск не только для того, чтобы втянуть беларусь в войну с Украиной. Как рассказал в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов, россия пытается получить максимум возможности от белорусского ОПК для усиления собственной армии, передает УНН.
Цитата
“Помимо стремления втянуть беларусь в полномасштабную наземную операцию, у россии есть попытки выжать из белорусского ОПК максимум возможностей для российской армии. рф много теряет и не может сейчас самостоятельно восполнять потери в технике и боекомплекте. Поэтому ОПК также является предметом переговоров двух президентов", – сказал Юсов.
Дополнение
19 декабря российский диктатор владимир путин прибыл в минск, где встретился с белорусским коллегой александром лукашенко.
Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что визит российского диктатора владимира путина в Минск является возможностью надавить на белорусского президента александра лукашенко.
Военные эксперты предполагают, что путин, вероятно, будет давить на лукашенко, чтобы получить уступки в российско-белорусской интеграции, на встрече 19 декабря – первой встречи путина с лукашенко в минске с 2019 года.
Институт изучения войны также информирует, что визит путина в Минск может свидетельствовать о том, что путин пытается создать условия для новой оценки наиболее опасного курса действий: возобновления наступления на Украину – возможно, на север Украины или на Киев – зимой 2023 года.