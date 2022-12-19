Не только участие в войне: в ГУР назвали другие причины визита путина в Минск

ukru
Эксклюзив
16:00 • 33914 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 105934 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 116381 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 105707 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 101015 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 83185 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110027 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135707 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122859 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136522 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 74833 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 118703 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 130223 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 126749 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 111777 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 224471 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 255081 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 193839 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 199468 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 234921 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 54422 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 111777 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117696 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125382 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140579 просмотра
Актуальное
Не только участие в войне: в ГУР назвали другие причины визита путина в Минск

Не только участие в войне: в ГУР назвали другие причины визита путина в Минск

Киев • УНН

 • 662167 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Российский диктатор владимир путин прибыл с визитом в Минск не только для того, чтобы втянуть беларусь в войну с Украиной. Как рассказал в эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки МО Андрей Юсов, россия пытается получить максимум возможности от белорусского ОПК для усиления собственной армии, передает УНН.

Цитата

“Помимо стремления втянуть беларусь в полномасштабную наземную операцию, у россии есть попытки выжать из белорусского ОПК максимум возможностей для российской армии. рф много теряет и не может сейчас самостоятельно восполнять потери в технике и боекомплекте. Поэтому ОПК также является предметом переговоров двух президентов", – сказал Юсов.

Дополнение

19 декабря российский диктатор владимир путин прибыл в минск, где встретился с белорусским коллегой александром лукашенко.

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что визит российского диктатора владимира путина в Минск является возможностью надавить на белорусского президента александра лукашенко.

Военные эксперты предполагают, что путин, вероятно, будет давить на лукашенко, чтобы получить уступки в российско-белорусской интеграции, на встрече 19 декабря – первой встречи путина с лукашенко в минске с 2019 года.

Институт изучения войны также информирует, что визит путина в Минск может свидетельствовать о том, что путин пытается создать условия для новой оценки наиболее опасного курса действий: возобновления наступления на Украину – возможно, на север Украины или на Киев – зимой 2023 года.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы