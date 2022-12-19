Не лише участь у війні: в ГУР назвали інші причини візиту путіна в Мінськ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Російський диктатор володимир путін прибув з візитом у Мінськ не лише для того, щоб втягнути білорусь у війну з Україною. Як розповів в ефірі національного телемарафону представник Головного управління розвідки МО Андрій Юсов, росія намагається отримати максимум можливості від білоруського ОПК для посилення власної армії, передає УНН.
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“Крім прагнення втягнути білорусь у повномасштабну наземну операцію, росія має спроби вичавити з білоруського ОПК максимум можливостей для російської армії. рф багато втрачає і не може зараз самостійно заповнювати втрати в техніці та боєкомплекті. Тому ОПК також є предметом переговорів двох президентів", – сказав Юсов.
Доповнення
19 грудня російський диктатор володимир путін прибув до мінська, де зустрівся з білоруським колегою олександром лукашенком.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що візит російського диктатора володимира путіна до мінська є можливістю натиснути на білоруського президента олександра лукашенка.
Військові експерти припускають, що путін, ймовірно, тиснутиме на лукашенка, щоб отримати поступки в російсько-білоруській інтеграції, на зустрічі 19 грудня – першої зустрічі путіна з лукашенком у мінську з 2019 року.
Інститут вивчення війни також інформує, що візит путіна до Мінська може свідчити про те, що путін намагається створити умови для нової оцінки найбільш небезпечного курсу дій: відновлення наступу на Україну – можливо, на північ України або на Київ – взимку 2023 року.