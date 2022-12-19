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лукашенко назвав себе і путіна "агресорами та найтоксичнішими людьми на планеті"

лукашенко назвав себе і путіна "агресорами та найтоксичнішими людьми на планеті"

Київ • УНН

 • 818584 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко, після зустрічі з російським диктатором володимиром путіним, назвав себе і свого колегу “агресорами та найтоксичнішими людьми на планеті”, передає УНН з посиланням на його заяву.

Цитата

“Ну ви ж знаєте, ми вдвох (з володимиром путіним – ред.) співагресори, найшкідливіші та найтоксичніші люди на цій планеті. У нас лише одна суперечка: хто більше? володимир володимирович каже, що я. А я вже починаю думати, що він. Ну ми прийняли рішення, що разом однаково. Ось і все”, – сказав олександр лукашенко на підсумковій пресконференції.

Додамо

У Головному управлінні розвідки заявили, що диктатор володимир путін прибув з візитом до Мінська не тільки для того, щоб втягнути білорусь у війну з Україною. Як заявив представник ГУР МОУ Андрій Юсов, росія намагається отримати максимум можливості від білоруського ОПК для посилення власної армії.

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