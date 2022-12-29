Окончательной договоренности по привлечению беларуси к войне в Украине нет - Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов в интервью KyivPost сообщил, что окончательной договоренности между российским диктатором владимиром путиным и самопровозглашенным президентом рб александром лукашенко о привлечении беларуси в войну против Украины нет, пишет УНН.
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Комментируя последние встречи диктаторов в минске и Москве, Данилов сказал, что это не первая попытка путина после 24 февраля привлечь лукашенко как субъекта в войну против Украины. Он отметил, что президент рб понимает, что если он это сделает, то "тогда ему нужно будет ставить точку на жизни в ближайшее время", поскольку Украина и мир "не простят" такой шаг.
Секретарь СНБО сообщил, что Украина наблюдает за действиями двух стран, и отметил, что у белорусов есть "совсем другое видение", чем у россии.
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"Действия демонстрируют, что ныне окончательной договоренности нет. Но это не значит, что путин не будет пытаться в дальнейшем давить на лукашенко. беларусь оккупирована рф. Российские военные ведут себя там, как у себя дома. Когда будет принято решение, не дай Бог, что белорусы начинают военные действия, тогда мы будем реагировать", - подытожил Данилов.
Напомним
19 декабря русский диктатор владимир путин прибыл в минск, где встретился с белорусским коллегой александром лукашенко.
После встречи американский Институт изучения войны в своем отчете высказал предположение, что путину снова не удалось уговорить лукашенко вступить в войну с Украиной