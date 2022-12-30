Розвідка: Іран не передає ракети росії через потенційні наслідки

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“Постачання іранських дронів триває. Що стосується балістичних ракет, це така омріяна зброя для путіна, але поки що отримати її він ніяк не може. Над цим триває серйозна робота, хоча попередні домовленості, ми знаємо, що вони є, але тепер залишилось дочекатись і подивитись. Наскільки нам відомо, то в Ірані не всі так палають бажанням допомагати путіну, розуміючи чим це для іранського режиму може загрожувати”, — сказав він.

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Китай наразі не надає потужної допомоги росії, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.