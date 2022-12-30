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Розвідка: Іран не передає ракети росії через потенційні наслідки

Розвідка: Іран не передає ракети росії через потенційні наслідки

Київ • УНН

 • 268148 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі телемарафону зазначив, що росія та Іран мають попередні домовленості щодо постачання ракет, але Іран утримується через потенційні наслідки, пише УНН.

Цитата

“Постачання іранських дронів триває. Що стосується балістичних ракет, це така омріяна зброя для путіна, але поки що отримати її він ніяк не може. Над цим триває серйозна робота, хоча попередні домовленості, ми знаємо, що вони є, але тепер залишилось дочекатись і подивитись. Наскільки нам відомо, то в Ірані не всі так палають бажанням допомагати путіну, розуміючи чим це для іранського режиму може загрожувати”, — сказав він.

Нагадаємо 

Китай наразі не надає потужної допомоги росії, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

Українські Національні Новини

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