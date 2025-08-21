$41.380.02
48.170.16
ukenru
07:38 • 6956 перегляди
"Фламінго" з радіусом 3000 км: Зеленський розповів про успіхи української ракетної програми
06:16 • 17435 перегляди
546 з 574 російських дронів та 31 з 40 ракет знешкоджено над Україною, у тому числі один з 4 "Кинджалів"
05:30 • 25046 перегляди
Віцепрезидент США Венс: Європі доведеться взяти на себе "левову частку" витрат за гарантії безпеки для України
20 серпня, 15:55 • 52913 перегляди
США ввели санкції проти суддів Міжнародного кримінального суду
Ексклюзив
20 серпня, 11:22 • 140666 перегляди
Фармлобізм під прикриттям євроінтеграції: ринок БАДів у небезпеці
Ексклюзив
20 серпня, 09:46 • 66144 перегляди
Реорганізація Міністерства нац'єдності: у Мінсоцполітики пояснили, чи вплине це на політику щодо ВПО
Ексклюзив
20 серпня, 09:29 • 115781 перегляди
Україна після війни, чи є шанс на відновлення?!
20 серпня, 08:14 • 297087 перегляди
Зустріч Зеленського і путіна: які міста готові надати майданчик для перемовинPhoto
Ексклюзив
20 серпня, 06:54 • 91252 перегляди
Нардепа Німченка обікрали на парковці біля супермаркету
20 серпня, 06:49 • 84642 перегляди
Спецпосланець Трампа Віткофф: гарантії безпеки будуть відправною точкою для українців у будь-якій мирній угоді
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Іпотека на вторинці подешевшала, але більше кредитів беруть на первинці - НБУ

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Українські банки в червні видали 694 іпотечні кредити на 1,3 млрд грн. Середньозважена ставка на первинному ринку становила 8% річних, на вторинному – 9,85%.

Іпотека на вторинці подешевшала, але більше кредитів беруть на первинці - НБУ

Іпотеку в червні українські банки видавали за ставкою 9,85% на вторинному ринку, що менше, ніж місяцем раніше, і незмінних 8% річних на первинному ринку. Частіше іпотеку брали на первинці. Про це свідчать дані щомісячного опитування НБУ банків, пише УНН.

Банки України в червні видали 694 іпотечні кредити на загальну суму 1,3 млрд грн

- повідомили у НБУ.

Коротко про результати опитування:

  • 397 кредитів на 736,8 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 109 на 196,5 млн грн - під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;
    • 297 кредитів на 536,4 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості;
      • середньозважена ефективна ставка становила 8% річних на первинному ринку та 9,85% на вторинному ринку;
        • якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів зберігається на рівні 15%.

          У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у червні видано:

          • у Київській області (244 договори на загальну суму 463,0 млн грн, або 36,4% від загального обсягу);
            • у місті Києві (126 договорів на 257,7 млн грн);
              • у Львівській області (41 договір на 80,6 млн грн);
                • в Івано-Франківській області (32 договори на 57,3 млн грн);
                  • у Вінницькій області (30 договорів на 47,4 млн грн).

                    Довідково

                    Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків.

                    Юлія Шрамко

                    НерухомістьФінанси
                    Гривня
                    Львівська область
                    Вінницька область
                    Івано-Франківська область
                    Київська область
                    Національний банк України
                    Київ