Іпотека на вторинці подешевшала, але більше кредитів беруть на первинці - НБУ
Київ • УНН
Українські банки в червні видали 694 іпотечні кредити на 1,3 млрд грн. Середньозважена ставка на первинному ринку становила 8% річних, на вторинному – 9,85%.
Іпотеку в червні українські банки видавали за ставкою 9,85% на вторинному ринку, що менше, ніж місяцем раніше, і незмінних 8% річних на первинному ринку. Частіше іпотеку брали на первинці. Про це свідчать дані щомісячного опитування НБУ банків, пише УНН.
Банки України в червні видали 694 іпотечні кредити на загальну суму 1,3 млрд грн
Коротко про результати опитування:
- 397 кредитів на 736,8 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 109 на 196,5 млн грн - під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;
- 297 кредитів на 536,4 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості;
- середньозважена ефективна ставка становила 8% річних на первинному ринку та 9,85% на вторинному ринку;
- якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів зберігається на рівні 15%.
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у червні видано:
- у Київській області (244 договори на загальну суму 463,0 млн грн, або 36,4% від загального обсягу);
- у місті Києві (126 договорів на 257,7 млн грн);
- у Львівській області (41 договір на 80,6 млн грн);
- в Івано-Франківській області (32 договори на 57,3 млн грн);
- у Вінницькій області (30 договорів на 47,4 млн грн).
Довідково
Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 14 банків.