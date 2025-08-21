Ипотека на вторичном рынке подешевела, но больше кредитов берут на первичном – НБУ
Киев • УНН
Украинские банки в июне выдали 694 ипотечных кредита на 1,3 млрд грн. Средневзвешенная ставка на первичном рынке составила 8% годовых, на вторичном – 9,85%.
Ипотеку в июне украинские банки выдавали по ставке 9,85% на вторичном рынке, что меньше, чем месяцем ранее, и неизменных 8% годовых на первичном рынке. Чаще ипотеку брали на первичке. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса НБУ банков, пишет УНН.
Кратко о результатах опроса:
- 397 кредитов на 736,8 млн грн предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 109 на 196,5 млн грн - под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;
- 297 кредитов на 536,4 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости;
- средневзвешенная эффективная ставка составляла 8% годовых на первичном рынке и 9,85% на вторичном рынке;
- качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов сохраняется на уровне 15%.
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июне выдано:
- в Киевской области (244 договора на общую сумму 463,0 млн грн, или 36,4% от общего объема);
- в городе Киеве (126 договоров на 257,7 млн грн);
- во Львовской области (41 договор на 80,6 млн грн);
- в Ивано-Франковской области (32 договора на 57,3 млн грн);
- в Винницкой области (30 договоров на 47,4 млн грн).
Справка
В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% от общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 14 банков.