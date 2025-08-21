Ипотека на вторичном рынке подешевела, но больше кредитов берут на первичном – НБУ

$41.380.02
48.170.16
ukenru
07:38 • 8134 просмотра
"Фламинго" с радиусом 3000 км: Зеленский рассказал об успехах украинской ракетной программы
06:16 • 18784 просмотра
546 из 574 российских дронов и 31 из 40 ракет обезврежены над Украиной, в том числе один из 4 "Кинжалов"
05:30 • 26183 просмотра
Вице-президент США Вэнс: Европе придется взять на себя "львиную долю" расходов по гарантиям безопасности для Украины
20 августа, 15:55 • 54062 просмотра
США ввели санкции против судей Международного уголовного суда
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 142635 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 09:46 • 66606 просмотра
Реорганизация Министерства национального единства: в Минсоцполитики объяснили, повлияет ли это на политику в отношении ВПЛ
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 117079 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
20 августа, 08:14 • 302483 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto
Эксклюзив
20 августа, 06:54 • 92859 просмотра
Нардепа Нимченко обокрали на парковке возле супермаркета
20 августа, 06:49 • 86262 просмотра
Спецпосланник Трампа Уиткофф: гарантии безопасности будут отправной точкой для украинцев в любом мирном соглашении
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3.3м/с
42%
745мм
Популярные новости
"Сорванные планы противника": украинские бойцы показали сокрушительные удары по оккупантам на Краматорском направленииVideo20 августа, 23:57 • 20073 просмотра
Кремль отказывается от двусторонней встречи Путина с Зеленским, предлагая "стамбульский формат" - ISW21 августа, 00:59 • 41791 просмотра
Украина под массированным ночным ударом: взрывы в Киеве, Львове и Луцке21 августа, 01:48 • 47105 просмотра
Удар по Мукачево: не менее 12 пострадавших, местных просят оставаться дома04:21 • 43797 просмотра
Ракетная атака рф на предприятие на Закарпатье: разрушены склады - ОВА05:21 • 26620 просмотра
публикации
Народные депутаты еще в 2020 году предупреждали о правовой коллизии, которая теперь лишила акционеров банков доступа к правосудию20 августа, 12:11 • 64919 просмотра
Фармлоббизм под прикрытием евроинтеграции: рынок БАДов в опасности
Эксклюзив
20 августа, 11:22 • 142640 просмотра
Украина после войны, есть ли шанс на восстановление?!
Эксклюзив
20 августа, 09:29 • 117080 просмотра
Встреча Зеленского и Путина: какие города готовы предоставить площадку для переговоровPhoto20 августа, 08:14 • 302486 просмотра
путину бросили вызов, ситуация зависит теперь от него: политолог о встрече Зеленского и Трампа
Эксклюзив
19 августа, 12:13 • 275403 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Джей Ди Вэнс
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Крым
Волынская область
Реклама
УНН Lite
Холли Берри отпраздновала 59-й день рождения на Бора-Бора и поделилась эффектными снимками в бикиниPhoto20 августа, 12:51 • 39097 просмотра
Valentino назначил Риккардо Беллини новым генеральным директором20 августа, 12:45 • 35647 просмотра
Звезда "Звездных войн" рассказал, что размышлял об эмиграции из-за переизбрания Трампа20 августа, 11:47 • 36328 просмотра
Звезда "Purple Rain" судится с наследниками Prince из-за имени "Аполлония"20 августа, 09:18 • 64991 просмотра
Евровидение-2026 состоится в Вене: "Винер Штадтхалле" снова станет ареной мирового шоу20 августа, 08:11 • 78914 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Крылатая ракета
Х-47М2 "Кинжал"
Гривна
Шахед-136

Ипотека на вторичном рынке подешевела, но больше кредитов берут на первичном – НБУ

Киев • УНН

 • 482 просмотра

Украинские банки в июне выдали 694 ипотечных кредита на 1,3 млрд грн. Средневзвешенная ставка на первичном рынке составила 8% годовых, на вторичном – 9,85%.

Ипотека на вторичном рынке подешевела, но больше кредитов берут на первичном – НБУ

Ипотеку в июне украинские банки выдавали по ставке 9,85% на вторичном рынке, что меньше, чем месяцем ранее, и неизменных 8% годовых на первичном рынке. Чаще ипотеку брали на первичке. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса НБУ банков, пишет УНН.

Банки Украины в июне выдали 694 ипотечных кредита на общую сумму 1,3 млрд грн

- сообщили в НБУ.

Кратко о результатах опроса:

  • 397 кредитов на 736,8 млн грн предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 109 на 196,5 млн грн - под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;
    • 297 кредитов на 536,4 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости;
      • средневзвешенная эффективная ставка составляла 8% годовых на первичном рынке и 9,85% на вторичном рынке;
        • качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов сохраняется на уровне 15%.

          В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в июне выдано:

          • в Киевской области (244 договора на общую сумму 463,0 млн грн, или 36,4% от общего объема);
            • в городе Киеве (126 договоров на 257,7 млн грн);
              • во Львовской области (41 договор на 80,6 млн грн);
                • в Ивано-Франковской области (32 договора на 57,3 млн грн);
                  • в Винницкой области (30 договоров на 47,4 млн грн).

                    Справка

                    В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% от общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 14 банков.

                    Юлия Шрамко

                    НедвижимостьФинансы
                    Гривна
                    Львовская область
                    Винницкая область
                    Ивано-Франковская область
                    Киевская область
                    Национальный банк Украины
                    Киев