Іпотека на вторинці подорожчала, на первинці залишилася без змін - НБУ
Київ • УНН
У травні українські банки видали 599 іпотечних кредитів на 1,1 млрд грн. Найбільше кредитів надано на первинному ринку нерухомості, а лідерами за обсягами стали Київська область та Київ.
Іпотеку в травні банки видавали за ставкою 10% на вторинному ринку нерухомості, що більше, ніж 9,7% місяцем раніше, та під 8% річних на первинному ринку, що залишилося незмінним у місячному вимірі. Частіше іпотеку брали на первинці, найбільше - у Київській області та Києві. Про це свідчать дані щомісячного опитування НБУ банків, пише УНН.
Банки України в травні видали 599 іпотечних кредитів на загальну суму 1,1 млрд грн
Коротко про результати опитування:
- 352 кредити на 639,6 млн грн надано на первинному ринку нерухомості, з них 106 на 187,2 млн грн - під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;
- 247 кредитів на 451,1 млн грн надано на вторинному ринку нерухомості;
- середньозважена ефективна ставка становила 8% річних на первинному ринку та 10% на вторинному ринку;
- якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів зберігається на рівні 15%.
Додамо, за даними НБУ, у квітні для іпотеки середньозважена ефективна ставка становила 8% річних на первинному ринку та 9,7% на вторинному ринку.
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у травні видано:
- у Київській області (212 договорів на загальну суму 371,3 млн грн, або 34% від загального обсягу);
- у місті Києві (119 договорів на 259,3 млн грн);
- у Львівській області (39 договорів на 76,6 млн грн);
- в Івано-Франківській області (28 договорів на 47,7 млн грн);
- у Дніпропетровській області (23 договори на 42,8 млн грн).
Довідково
Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 12 банків.
НБУ: банки очікують, що українці активніше братимуть кредити та іпотеку23.07.25, 13:03 • 4959 переглядiв