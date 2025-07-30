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Ипотека на вторичке подорожала, на первичке осталась без изменений - НБУ

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

В мае украинские банки выдали 599 ипотечных кредитов на 1,1 млрд грн. Больше всего кредитов предоставлено на первичном рынке недвижимости, а лидерами по объемам стали Киевская область и Киев.

Ипотека на вторичке подорожала, на первичке осталась без изменений - НБУ

Ипотеку в мае банки выдавали по ставке 10% на вторичном рынке недвижимости, что больше, чем 9,7% месяцем ранее, и под 8% годовых на первичном рынке, что осталось неизменным в месячном измерении. Чаще ипотеку брали на первичке, больше всего - в Киевской области и Киеве. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса НБУ банков, пишет УНН.

Банки Украины в мае выдали 599 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд грн

- сообщили в НБУ.

Кратко о результатах опроса:

  • 352 кредита на 639,6 млн грн предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 106 на 187,2 млн грн - под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;
    • 247 кредитов на 451,1 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости;
      • средневзвешенная эффективная ставка составляла 8% годовых на первичном рынке и 10% на вторичном рынке;
        • качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов сохраняется на уровне 15%.

          Добавим, по данным НБУ, в апреле для ипотеки средневзвешенная эффективная ставка составляла 8% годовых на первичном рынке и 9,7% на вторичном рынке.

          В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в мае выдано:

          • в Киевской области (212 договоров на общую сумму 371,3 млн грн, или 34% от общего объема);
            • в городе Киеве (119 договоров на 259,3 млн грн);
              • во Львовской области (39 договоров на 76,6 млн грн);
                • в Ивано-Франковской области (28 договоров на 47,7 млн грн);
                  • в Днепропетровской области (23 договора на 42,8 млн грн).

                    Справочно

                    В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% от общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 12 банков.

                    НБУ: банки ожидают, что украинцы будут активнее брать кредиты и ипотеку23.07.25, 13:03 • 4952 просмотра

                    Юлия Шрамко

                    НедвижимостьФинансы
                    Львовская область
                    Ивано-Франковская область
                    Киевская область
                    Днепропетровская область
                    Украина
                    Киев