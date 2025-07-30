Ипотека на вторичке подорожала, на первичке осталась без изменений - НБУ
Киев • УНН
В мае украинские банки выдали 599 ипотечных кредитов на 1,1 млрд грн. Больше всего кредитов предоставлено на первичном рынке недвижимости, а лидерами по объемам стали Киевская область и Киев.
Ипотеку в мае банки выдавали по ставке 10% на вторичном рынке недвижимости, что больше, чем 9,7% месяцем ранее, и под 8% годовых на первичном рынке, что осталось неизменным в месячном измерении. Чаще ипотеку брали на первичке, больше всего - в Киевской области и Киеве. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса НБУ банков, пишет УНН.
Банки Украины в мае выдали 599 ипотечных кредитов на общую сумму 1,1 млрд грн
Кратко о результатах опроса:
- 352 кредита на 639,6 млн грн предоставлено на первичном рынке недвижимости, из них 106 на 187,2 млн грн - под залог имущественных прав на будущее недвижимое имущество;
- 247 кредитов на 451,1 млн грн предоставлено на вторичном рынке недвижимости;
- средневзвешенная эффективная ставка составляла 8% годовых на первичном рынке и 10% на вторичном рынке;
- качество ипотечного портфеля хорошее: доля неработающих кредитов сохраняется на уровне 15%.
Добавим, по данным НБУ, в апреле для ипотеки средневзвешенная эффективная ставка составляла 8% годовых на первичном рынке и 9,7% на вторичном рынке.
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов в мае выдано:
- в Киевской области (212 договоров на общую сумму 371,3 млн грн, или 34% от общего объема);
- в городе Киеве (119 договоров на 259,3 млн грн);
- во Львовской области (39 договоров на 76,6 млн грн);
- в Ивано-Франковской области (28 договоров на 47,7 млн грн);
- в Днепропетровской области (23 договора на 42,8 млн грн).
Справочно
В ходе опроса ответы предоставили 39 банков с долей более 95% от общего валового ипотечного портфеля, из которых о выдаче новых ипотечных кредитов проинформировали 12 банков.
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