Іноземця затримали за схему переправки призовників за кордон: брав 5000 євро з людини
Київ • УНН
35-річний іноземець підозрюється у тому, що організував схему нелегального переправлення військовозобов'язаних через кордон на човні. Його затримали під час отримання частини коштів від двох чоловіків.
Іноземець підозрюється у тому, що намагався переправити військовозобов'язаних чоловіків через кордон до Молдови за 5 тисяч євро з людини, його затримали, повідомили у Вінницькій обласній прокуратурі, пише УНН.
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Підозрюється, що 35-річний іноземець, маючи посвідку на тимчасове проживання на території України і будучи жителем прикордоння, організував незаконне переправлення військовозобов’язаних громадян через кордон України.
"Він, за допомогою мобільного терміналу, узгодив із двома чоловіками призовного віку умови їх незаконного переправлення через кордон до Республіки Молдова за грошову винагороду у розмірі 5000 євро за одну особу та 250 євро за надання плавзасобу (надувного човна)", - розповіли у прокуратурі.
Увечері 26 жовтня, за даними прокуратури, він зустрівся у Вінниці із охочими виїхати за межі України та на своєму автомобілі привіз їх до прикордонного регіону.
За даними прокуратури, іноземець дав військовозобов’язаним інструкції і мав доставити їх до місця незаконного переправлення через річку Дністер до Молдови, але був затриманий правоохоронцями під час передачі йому частини грошей.
Іноземцю повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, вчиненому щодо кількох осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).
Суд відправив його під арешт з можливістю внесення застави у 454,2 тис. грн.
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