Иностранца задержали за схему переправки призывников за границу: брал 5000 евро с человека
Киев • УНН
35-летний иностранец подозревается в том, что организовал схему нелегальной переправки военнообязанных через границу на лодке. Его задержали во время получения части средств от двух мужчин.
Иностранец подозревается в том, что пытался переправить военнообязанных мужчин через границу в Молдову за 5 тысяч евро с человека, его задержали, сообщили в Винницкой областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
Подозревается, что 35-летний иностранец, имея вид на жительство на территории Украины и будучи жителем пограничья, организовал незаконную переправку военнообязанных граждан через границу Украины.
"Он, с помощью мобильного терминала, согласовал с двумя мужчинами призывного возраста условия их незаконной переправки через границу в Республику Молдова за денежное вознаграждение в размере 5000 евро за одного человека и 250 евро за предоставление плавсредства (надувной лодки)", - рассказали в прокуратуре.
Вечером 26 октября, по данным прокуратуры, он встретился в Виннице с желающими выехать за пределы Украины и на своем автомобиле привез их в пограничный регион.
По данным прокуратуры, иностранец дал военнообязанным инструкции и должен был доставить их к месту незаконной переправки через реку Днестр в Молдову, но был задержан правоохранителями во время передачи ему части денег.
Иностранцу сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины, совершенном в отношении нескольких лиц, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Суд отправил его под арест с возможностью внесения залога в 454,2 тыс. грн.
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