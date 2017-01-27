Інформація щодо рішення адміністрації Д.Трампа про скасування санкцій є російським "вкидом" – Т.Чорновіл

КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент США не може готувати укази про відміну санкцій щодо Росії, бо це питання вирішує американський Сенат та Конгрес, де наразі не має на це голосів. Та й питання про скасування санкцій з Росії наразі не стоїть перед світовими політиками. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив політолог, депутат ВР попередніх скликань Тарас Чорновіл.

"...президент США не може готувати указ щодо скасування санкцій. Рішення про скасування санкцій, що мають секторальний характер і запроваджені у зв’язку із певними подіями, визначаються не указом президента США, а рішенням Сенату. Готується цей документ дійсно Міністерством економіки, оскільки міністр економіки відповідальний за ці питання. Ініціюватися може також і президентом, але далі питання проходить через парламент, тому це перша ознака інформаційного "вкиду", що здійснюють з Росії, бо там ніколи не вивчають "матчасть". Тобто інформацію, яку "вкидають", подають без урахування реальних особливостей. У Сенаті та Конгресі немає голосів за скасування санкцій", - розповів Т.Чорновіл.

Він також відзначив, що це є особливість американського законодавства. За словами Т.Чорновола, у президента США дійсно була можливість можливість частину санкцій скасувати своїми указами, але Б.Обама вніс певні запобіжники і зараз вони теж мають проходити через Сенат і Конгрес.

"...тому не може бути указу (президента США - ред.) про скасування санкцій. Це просто елементарна безграмотність, яку показали ті, хто готував цей інформаційний "вкид". Друге, дуже велике питання, чи збирається Трамп взагалі знімати санкції. Він говорив неодноразово, що за санкції можна торгуватися – це є політика Трампа, типова. Для Трампа, скажімо, питання ядерної безпеки, антитерористичної безпеки має серйозне значення. Це безумовно. І він допустив думку, яка була дуже жорстко розкритикована відразу, в тому числі і в США, про можливість не скасування взагалі, а скорочення санкцій не зараз, а десь упродовж року і не просто так, а за скорочення ядерного арсеналу Росії. Що взагалі було б, мабуть, і для нас неприємно і мало б погані наслідки геополітичні", - зазначив Т.Чорновіл.

За словами політолога, Росія насправді не витримує гонки озброєнь, в неї руйнується фінансова система і економіка через необхідність утримувати ядерний паритет. І домовленість про загальне скорочення дало би Росії можливість скинути частину витрат, які їм сьогодні не під силу. Тим паче, що на сьогодні наявність ядерних сил не гарантує безпеки країни. І крім того, система протиракетної оборони в Америці настільки розвинута, що Росія може хіба що Європі погрожувати, але ніяк не США. Жодна російська ракета, в принципі, не може попасти на територію США – всі вони будуть збиті, в тому числі і космічним озброєнням.

"Тому для Росії цей варіант міг би бути цікавим, але він особливо принизливий і Путін, настільки відомо, вже відмовився від нього достатньо жорстко і достатньо явно. Це річна процедура, яка знову ж таки, мусить пройти через Конгрес і Сенат, де знову ж виникне питання, бо санкції вводили не через ядерне озброєння Росії, не через ядерні випробування, а через агресивну політику, через анексію Криму, через злочини на Донбасі і тому подібне, тому це питання малоймовірне. Більше того, мене здивувало, що Трамп затягнув із заявою, яку я очікував почути від нього 21 січня. Йдеться про перезапуск відносин з Росією, про зниження протистояння і про спроби, наголошую на слові, – спроби, нормалізувати відносини з Путіним. Цієї заяви у прямому вигляді досі не прозвучало. Очевидно вона прозвучить за наслідками розмови телефоном, але чим гучніше вона прозвучить, тим менше результатів – це є класика дипломатії. Насправді про скасування санкцій зараз взагалі не йдеться", - розповів він.

При цьому, на думку Т.Чорновола, про те, що інформація щодо рішення адміністрації Д.Трампа про скасування санкцій є інформаційним "вкидом" свідчить той факт, що одне з видань, яке поширило цю інформацію, останнім розмістило низку публікацій, що мали лобістський характер.

"...я не дуже слідкую за Politico, хоча за ними цікаво слідкувати, коли хочеться побачити політтехнології, а не реальні відображення подій. Зазначу, що близько 8 вкидів робилося Politico останнім часом, в інтересах Трампа здебільшого. Один з них у нас був дуже популярним, багато про нього говорили, це було щодо України. При чому це був дуже смішний матеріал. Той, хто хоч трошки орієнтується в американській політиці, то дивлячись цей матеріал за голову хапався і казав як можна так піддавати свою репутацію ризику. Я не берусь сказати точно хто автор, але зрозуміло, що найбільше РФ провокує вкиди", - зазначив Т.Чорновіл.

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Як повідомляв УНН, ЗМІ повідомили, що адміністрація Д.Трампа підготувала рішення про скасування санкцій щодо РФ.