Информация о решении администрации Д.Трампf об отмене санкций является российским "вбросом" - Т.Чорновил

КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США не может готовить указы об отмене санкций в отношении России, так как этот вопрос решает американский Сенат и Конгресс, где пока нет на это голосов. И вопрос о снятии санкций с России пока не стоит перед мировыми политиками. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог, депутат ВР предыдущих созывов Тарас Чорновил.

"... Президент США не может готовить указ об отмене санкций. Решение об отмене санкций, имеющих секторный характер и введены в связи с определенными событиями, определяется не указом президента США, а решением Сената. Готовится этот документ действительно Министерством экономики, поскольку министр экономики ответственный за эти вопросы. Инициироваться может также и президентом, но дальше вопрос проходит через парламент, поэтому это первый признак информационного "вброса", осуществленного из России, потому что там никогда не изучают "матчасть". То есть информацию, которую "вбрасывают "подают без учета реальных возможностей. В Сенате и Конгрессе нет голосов за отмену санкций", - рассказал Т.Чорновил.

Он также отметил, что это особенность американского законодательства. По словам Т.Чорновола, у президента США действительно была возможность часть санкций отменить своими указами, но Б.Обама внес определенные меры предосторожности и сейчас они должны проходить через Сенат и Конгресс.

"... Потому не может быть указа (президента США - ред.) Об отмене санкций. Это просто элементарная безграмотность, которую показали те, кто готовил этот информационный" вброс ". Второй, очень большой вопрос, собирается ли Трамп вообще снимать санкции. Он говорил неоднократно, что за санкции можно торговаться - это есть политика Трампа, типичная. Для Трампа, скажем, вопросы ядерной безопасности, антитеррористической безопасности имеют серьезное значение. Это безусловно. И он допустил мысль, которая была очень жестко раскритикована сразу, в том числе и в США, о возможности не отмена вообще, а сокращение санкций не сейчас, а где-то в течение года и не просто так, а за сокращение ядерного арсенала России. Что вообще было бы, пожалуй, и для нас неприятно и имеет плохие последствия геополитические " , - отметил Т.Чорновил.

По словам политолога, Россия на самом деле не выдерживает гонки вооружений, у нее разрушается финансовая система и экономика из-за необходимости содержать ядерный паритет. И договоренность о всеобщем сокращении дало бы России возможность сбросить часть расходов, которые им сегодня не под силу. Тем более, что сегодня наличие ядерных сил не гарантирует безопасности страны. И кроме того, система противоракетной обороны в Америке настолько развита, что может разве что Европе угрожать, но никак не США. Ни одна российская ракета, в принципе, не может попасть на территорию США - все они будут сбиты, в том числе и космическим вооружением.

"Поэтому для России этот вариант мог бы быть интересным, но он особо унизительный и Путин, насколько известно, уже отказался от него достаточно жестко и достаточно явно. Это годовая процедура, которая опять же, должна пройти через Конгресс и Сенат, где опять же возникнет вопрос, потому что санкции вводили не через ядерное вооружение России, не через ядерные испытания, а через агрессивную политику, через аннексию Крыма, из-за преступлений на Донбассе и т.п., поэтому этот вопрос маловероятен. Более того, меня удивило, что Трамп затянул с заявлением , которое я ожидал услышать от него 21 января. Речь идет о перезапуске отношений с Россией, о снижении противостояния и о попытках, подчеркиваю слово, - попытки, нормализовать отношения с Путиным. Это заявление в прямом виде до сих пор не прозвучало. Очевидно оно прозвучит по результатам разговора по телефону, но чем громче оно прозвучит, тем меньше результатов - это классика дипломатии. На самом деле об отмене санкций сейчас речь вообще не идет ", - рассказал он.

При этом, по мнению Т.Чорновола, о том, что информация о решении администрации Д.Трампа об отмене санкций является информационным "вбросом" свидетельствует тот факт, что одно из изданий, которое распространило эту информацию, в последнее время разместило ряд публикаций, что имели лоббистский характер.

"... Я не очень слежу за Politico, хотя за ними интересно следить, когда хочется увидеть политтехнологии, а не реальные отражения событий. Отмечу, что около 8 вбросов делалось Politico последнее время, в интересах Трампа в основном. Один из них у нас был очень популярным, о нем говорили, это было относительно Украины. Причем это был очень смешной материал. Тот, кто хоть немного ориентируется в американской политике, то смотря этот материал за голову хватался и говорил как можно так подвергать свою репутацию риску. Я не берусь сказать точно кто автор, но понятно, что больше всего РФ провоцирует вбросов ", - отметил Т.Чорновил.

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Как сообщал УНН, СМИ сообщили, что администрация Д.Трампа подготовила решение об отмене санкций в отношении РФ .