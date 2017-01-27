Информация о решении администрации Д.Трампf об отмене санкций является российским "вбросом" - Т.Чорновил

ukru
15:33 • 51739 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
14:19 • 79060 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 100913 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 122410 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 109130 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 118201 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 129088 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139942 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144328 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132246 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

"Ни при каких условиях": лавров выступил против возможного введения иностранного контингента в Украину

12 марта, 08:41 • 96542 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

12 марта, 09:56 • 107064 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

12 марта, 10:15 • 117576 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 100267 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 69728 просмотра
публикации
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

15:33 • 51739 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

15:09 • 37810 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 69728 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 122410 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 161889 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 133698 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 142142 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 147287 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 146057 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 149604 просмотра
Актуальное
Информация о решении администрации Д.Трампf об отмене санкций является российским "вбросом" - Т.Чорновил

Информация о решении администрации Д.Трампf об отмене санкций является российским "вбросом" - Т.Чорновил

Киев • УНН

 • 23698 просмотра

Политолог отметил, что решение об отмене санкций, что имеют секторный характер и введены в связи с определенными событиями, определяется не указом президента США, а решением Сената

КИЕВ. 27 января. УНН. Президент США не может готовить указы об отмене санкций в отношении России, так как этот вопрос решает американский Сенат и Конгресс, где пока нет   на это голосов. И вопрос о  снятии санкций с России пока не стоит перед мировыми политиками. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал политолог, депутат ВР предыдущих созывов Тарас Чорновил.

"... Президент США не может готовить указ об отмене санкций. Решение об отмене санкций, имеющих секторный характер и введены в связи с определенными событиями, определяется не указом президента США, а решением Сената. Готовится этот документ действительно Министерством экономики, поскольку министр экономики ответственный за эти вопросы. Инициироваться может также и президентом, но дальше вопрос проходит через парламент, поэтому это первый признак информационного "вброса", осуществленного из России, потому что там никогда не изучают "матчасть". То есть информацию, которую "вбрасывают "подают без учета реальных возможностей. В Сенате и Конгрессе нет голосов за отмену санкций", - рассказал Т.Чорновил.

Он также отметил, что это особенность американского законодательства. По словам Т.Чорновола, у президента США действительно была возможность  часть санкций отменить своими указами, но Б.Обама внес определенные меры предосторожности и сейчас они должны проходить через Сенат и Конгресс.

"... Потому не может быть указа (президента США - ред.) Об отмене санкций. Это просто элементарная безграмотность, которую показали те, кто готовил этот информационный" вброс ". Второй, очень большой вопрос, собирается  ли Трамп вообще снимать санкции. Он говорил неоднократно, что за санкции можно торговаться - это есть политика Трампа, типичная. Для Трампа, скажем, вопросы ядерной безопасности, антитеррористической безопасности имеют серьезное значение. Это безусловно. И он допустил мысль, которая была очень жестко раскритикована сразу, в том числе и в США, о возможности не отмена вообще, а сокращение санкций не сейчас, а где-то в течение года и не просто так, а за сокращение ядерного арсенала России. Что вообще было бы, пожалуй, и для нас неприятно и имеет плохие последствия геополитические " , - отметил Т.Чорновил.

По словам политолога, Россия на самом деле не выдерживает гонки вооружений, у нее разрушается финансовая система и экономика из-за необходимости содержать ядерный паритет. И договоренность о всеобщем сокращении дало бы России возможность сбросить часть расходов, которые им сегодня не под силу. Тем более, что сегодня наличие ядерных сил не гарантирует безопасности страны. И кроме того, система противоракетной обороны в Америке настолько развита, что может разве что Европе угрожать, но никак не США. Ни одна российская ракета, в принципе, не может попасть на территорию США - все они будут сбиты, в том числе и космическим вооружением.

"Поэтому для России этот вариант мог бы быть интересным, но он особо унизительный и Путин, насколько известно, уже отказался от него достаточно жестко и достаточно явно. Это годовая процедура, которая опять же, должна пройти через Конгресс и Сенат, где опять же возникнет вопрос, потому что санкции вводили не через ядерное вооружение России, не через ядерные испытания, а через агрессивную политику, через аннексию Крыма, из-за преступлений на Донбассе и т.п., поэтому этот вопрос маловероятен. Более того, меня удивило, что Трамп затянул с заявлением , которое я ожидал услышать от него 21 января. Речь идет о перезапуске отношений с Россией, о снижении противостояния и о попытках, подчеркиваю слово, - попытки, нормализовать отношения с Путиным. Это  заявление в прямом виде до сих пор не прозвучало. Очевидно оно прозвучит по результатам разговора по телефону, но чем громче оно прозвучит, тем меньше результатов - это классика дипломатии. На самом деле об отмене санкций сейчас речь вообще не идет ", - рассказал он.

При этом, по мнению Т.Чорновола, о том, что информация о решении администрации Д.Трампа об отмене санкций является информационным "вбросом" свидетельствует тот факт, что одно из изданий, которое распространило эту информацию, в последнее время разместило ряд публикаций, что имели лоббистский характер.

"... Я не очень слежу за Politico, хотя за ними интересно следить, когда хочется увидеть политтехнологии, а не реальные отражения событий. Отмечу, что около 8 вбросов делалось Politico последнее время, в интересах Трампа в основном. Один из них у нас был очень популярным, о нем говорили, это было относительно Украины. Причем это был очень смешной материал. Тот, кто хоть немного ориентируется в американской политике, то  смотря этот материал за голову хватался и говорил как можно так подвергать свою репутацию риску. Я не берусь сказать точно кто автор, но понятно, что больше всего РФ провоцирует вбросов ", - отметил Т.Чорновил.

Читайте также: СМИ обнаружили украинский след в выборах президента США

Как сообщал УНН, СМИ сообщили, что администрация Д.Трампа подготовила решение об отмене санкций в отношении РФ .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы