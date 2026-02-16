Індонезія підготує вісім тисяч військовослужбовців для гуманітарної місії в Секторі Гази

$42.990.00
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 26546 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 11:51 • 31025 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
15 лютого, 10:18 • 27434 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 27823 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 66715 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 49244 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 43178 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 33706 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 31252 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
США заявили про захоплення Veronica III, який перевозив підсанкційну нафтуVideo15 лютого, 14:26 • 5482 перегляди
Губернатор Каліфорнії запевнив Європу, що Трамп - тимчасове явище для США15 лютого, 15:04 • 7812 перегляди
Біля станції "Вернадського" в Антарктиці помітили рідкісного королівського пінгвінаPhoto15 лютого, 15:15 • 4254 перегляди
Рятувальна операція на Харківщині: 19 коней евакуйовано з прифронтової зониVideo15 лютого, 15:45 • 4556 перегляди
Китай таємно будує ядерні об'єкти у віддалених гірських долинах - NYTPhoto19:10 • 9212 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 26551 перегляди
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 97787 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 155762 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 87135 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 103375 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Віктор Орбан
Роберт Фіцо
Україна
Сполучені Штати Америки
Вашингтон
Німеччина
Китай
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"14 лютого, 23:20 • 16246 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 24734 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 23526 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 26441 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 51155 перегляди
Техніка
Дипломатка
Опалення
The Guardian
Фільм

Індонезія підготує вісім тисяч військовослужбовців для гуманітарної місії в Секторі Гази

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Індонезія завершила формування контингенту з 8000 військовослужбовців для гуманітарної місії в Секторі Гази. Перша група прибуде у квітні, а основні сили будуть готові до червня 2026 року.

Індонезія підготує вісім тисяч військовослужбовців для гуманітарної місії в Секторі Гази
Фото: AP

Збройні сили Індонезії (TNI) завершили формування структури контингенту, який планується залучити до післявоєнної відбудови анклаву в межах ініціативи США. Речник армії бригадний генерал Донні Прамоно підтвердив повну готовність військ до розгортання, щойно уряд країни ухвалить відповідне політичне рішення. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Військове керівництво підготувало зведену бригаду чисельністю 8000 осіб, яка проходитиме медичні огляди та фінальну перевірку боєготовності до кінця лютого. Згідно з планом, перша передова група з 1000 військовослужбовців зможе прибути до Гази вже у квітні, а основні сили будуть повністю укомплектовані та готові до відправлення до червня 2026 року.

Держави члени Ради миру пообіцяли виділити понад 5 млрд доларів на відбудову Сектору Гази – Трамп15.02.26, 22:23 • 2260 переглядiв

Наші війська повністю готові та можуть бути відправлені в стислі терміни, як тільки уряд надасть офіційний дозвіл

– підкреслив бригадний генерал Прамоно.

Гуманітарний характер місії та роль у плані Трампа

Індонезія стала першою державою, яка офіційно підтвердила готовність надати персонал для Міжнародних стабілізаційних сил, створених під егідою "Ради миру" Дональда Трампа.

Міністерство закордонних справ країни наголошує, що мандат місії буде виключно гуманітарним: військові зосередяться на медицині, захисті цивільних та відновленні інфраструктури, уникаючи будь-якої участі в бойових операціях.

"Лікарі без кордонів" призупинили роботу в лікарні Насера у секторі Гази через озброєних осіб у масках15.02.26, 02:24 • 8954 перегляди

Степан Гафтко

Світ
Мобілізація
Ассошіейтед Прес
благодійність
Індонезія
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа