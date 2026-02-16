Індонезія підготує вісім тисяч військовослужбовців для гуманітарної місії в Секторі Гази
Індонезія завершила формування контингенту з 8000 військовослужбовців для гуманітарної місії в Секторі Гази. Перша група прибуде у квітні, а основні сили будуть готові до червня 2026 року.
Збройні сили Індонезії (TNI) завершили формування структури контингенту, який планується залучити до післявоєнної відбудови анклаву в межах ініціативи США. Речник армії бригадний генерал Донні Прамоно підтвердив повну готовність військ до розгортання, щойно уряд країни ухвалить відповідне політичне рішення. Про це повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Військове керівництво підготувало зведену бригаду чисельністю 8000 осіб, яка проходитиме медичні огляди та фінальну перевірку боєготовності до кінця лютого. Згідно з планом, перша передова група з 1000 військовослужбовців зможе прибути до Гази вже у квітні, а основні сили будуть повністю укомплектовані та готові до відправлення до червня 2026 року.
Наші війська повністю готові та можуть бути відправлені в стислі терміни, як тільки уряд надасть офіційний дозвіл
Гуманітарний характер місії та роль у плані Трампа
Індонезія стала першою державою, яка офіційно підтвердила готовність надати персонал для Міжнародних стабілізаційних сил, створених під егідою "Ради миру" Дональда Трампа.
Міністерство закордонних справ країни наголошує, що мандат місії буде виключно гуманітарним: військові зосередяться на медицині, захисті цивільних та відновленні інфраструктури, уникаючи будь-якої участі в бойових операціях.
